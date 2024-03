Ende des Jahres schien der Weinbau in Deutschland vor dem Aus zu stehen. Die EU verfolgte Pläne, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln drastisch zu reduzieren, in Schutzgebieten sollten gar keine konventionellen Spritzmittel erlaubt sein. Horrorszenarien machten die Runde – kein Wein mehr an der Mosel, kaum noch Reben am Kaiserstuhl.