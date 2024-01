Gitta und Peter machen zusammen Mode Braucht eine gute Beziehung ein gemeinsames Projekt?

Der erste Versuch geht schief. Auf einer Studentenparty fordert sie ihn zum Tanzen auf, sie trägt ein rotes Lackkleid und hat sich etwas Mut angetrunken. Er mag es eigentlich nicht zu tanzen, schon gar nicht mit einem aufgetakelten Modedesigner-Püppchen, für die er sie auf den ersten Blick hält. Als er sich kaum zur Musik bewegt, sagt sie im Scherz: „Du musst ja nicht mit mir tanzen.“ Da dreht er sich um und lässt sie stehen.

Der zweite Versuch. In Paris begegnen sie sich am Rande einer Stoffmesse. Ermutigt von ihrer besten Freundin geht sie auf ihn zu und fragt: „Willst du heute Abend was mit uns trinken gehen?“ Er sagt „Nein“ und geht wieder.