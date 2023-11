Greta Thunberg verstört Klimaaktivisten „Wir brauchen jetzt neue Menschen, die Hoffnung geben“

Der Widerspruch aus den eigenen Reihen ist nicht mehr zu überhören. Als die „Fridays for Future“-Gründerin Greta Thunberg am vergangenen Sonntag bei einer Kundgebung in Amsterdam über die Situation in Gaza spricht, stürmt ein Mann in grüner Funktionsjacke auf die Bühne. „Ich bin für eine Klimademonstration hierhergekommen. Nicht um politischen Ansichten zu hören“, ruft er ins Mikrofon. Nachdem der Störer in einem Handgemenge abgedrängt ist, skandiert die Menge mit Thunberg: „Es gibt keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Boden.“