Tagesspiegel Plus Historikerin Christina Morina : „Teile der CDU kratzen an der demokratischen Ordnung“

Die Professorin will mit Klischees über West- und Ostdeutsche aufräumen. Morinas These: Auch die Protestkultur in der Wendezeit nährte den Boden für den Aufstieg der AfD. Und Friedrich Merz wähle im Umgang mit dieser Partei einen gefährlichen Weg.