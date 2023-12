„Ich habe meine ganze Pubertät high verbracht“ Wie Cannabis das Leben junger Menschen zerstören kann

Emilia war 14, als sie auf einer Party ihren ersten Joint rauchte. „Es ging darum, eine Grenze zu überschreiten“, sagt sie. Marc wollte, ebenfalls mit 14, „das auszuprobieren, wovon alle immer redeten“. Marta war 15, als sie nach „einer besonderen Erfahrung“ suchte. Sie merkte schnell, dass sich durch Kiffen „ungute Gefühle“ verdrängen ließen.

Heute ist Emilia 17. Sie sitzt in Kleid und Stiefeln in einem Café in Berlin-Schöneberg und nippt an einem Chai-Latte, während sie ihre Geschichte erzählt. Die blonden Haare hat sie lässig zum Dutt nach oben gebunden, besucht ein Gymnasium und eine Mission hat sie auch: Sie möchte andere Jugendliche vor dem Konsum von Marihuana warnen. Vor „dem Stillstand“, zu dem der führen könne. Ihr eigenes Leben geriet eineinhalb Jahre ins Stocken, so empfindet sie es. Eine Zeit, in der sie sich weder emotional noch kognitiv weiterentwickelt habe. Mit dieser Aussage ist sie nicht allein.

Auch Marta entglitt mit 21 vorübergehend komplett die Kontrolle über ihren Alltag. Als sie zu Hause randalierte, landete sie schließlich in einer Rettungsstelle. Marc, heute 23, fasst seine Erfahrungen mit Cannabis so zusammen: „Ich habe meine ganze Pubertät high verbracht. Das war ein Leben wie in einer Wolke“.

4,5 Millionen erwachsene Cannabis-Konsumenten gibt es schätzungsweise in Deutschland. Seit der Jahrtausendwende geht der Trend nach oben. Vor allem junge Menschen greifen immer öfter zu der Droge, die im kommenden Jahr legalisiert werden soll. 2021 hatten laut des Suchtsurveys des Bundesgesundheitsministeriums 7,6 Prozent der 12- bis 17-Jährigen bereits Cannabis konsumiert, fast doppelt so viele wie noch in 2011. 1,6 Prozent gaben an, regelmäßig Gras oder Haschisch zu rauchen, bei den 18- bis 25- Jährigen waren es 8,6 Prozent.

Jemand, der den Anstieg dieser Zahlen jeden Tag mit Sorge verfolgt, ist der Psychologe und Therapeut Andreas Gantner. Seit 34 Jahren hilft der 63-Jährige mit den buschigen Augenbrauen und grauen Haaren in der Schöneberger Einrichtung „Therapieladen“ jungen Menschen mit Cannabisstörungen dabei, zurück in einen geregelten Alltag zu finden.

Sie kifften regelmäßig in den Pausen

In Berlin hat fast die Hälfte der Jugendlichen bis jungen Erwachsenen Erfahrungen mit Cannabis. „Das Durchschnittsalter für den ersten Joint liegt bei 14,6 Jahren“, sagt Gantner. Aus Studien wisse man, dass 15 bis 20 Prozent der Jugendlichen, die mit Cannabis in Kontakt gekommen sind, früher oder später Probleme entwickelten. „Das ist also jeder fünfte Konsument, um den wir uns Sorgen machen müssen.“ Die deutliche Mehrheit, circa 75 Prozent, ist männlich.

Zu welchen Zwecken Cannabis konsumiert wird, berichten ihm seine Klienten, wie er sie nennt, zu denen auch Emilia und Marc gehören. Ihre richtigen Namen möchten sie nicht in der Zeitung lesen, aber sie wollen ihre Geschichte erzählen, damit Politiker und Erwachsene erfahren, in welchen Mengen und mit welchen Schäden schon 15-Jährige Cannabis konsumieren.

Suchttherapeut Andreas Gantner befürwortet eine Legalisierung nur, wenn es mehr Beratungsangebote für Eltern und Jugendliche gibt. © Birgit von Bally

„Wir kifften regelmäßig in der Pause“, erzählt Emilia in dem Schöneberger Café. „Das war in einem Gymnasium in Berlin-Charlottenburg. Das hat niemanden interessiert.“ Einmal musste sie nach einem Absturz Sozialstunden ableisten. Doch nach den Gründen, weshalb sie eigentlich kiffte, habe niemand gefragt. Ähnliches berichtet Marc. In seinem Pankower Abiturjahrgang habe ein gutes Drittel regelmäßig Cannabis konsumiert. „Das ist an vielen Berliner Oberschulen sehr verbreitet, aber auch andere Drogen.“ Geraucht wird aber nicht nur auf Schulhöfen, sondern auch in Clubs, Garagen, Parks und Kinderzimmern.

Bricht man die durch Studien belegten Zahlen, dass bis zu 20 Prozent der Konsumenten süchtig werden, auf die knapp 200.000 Jugendlichen, die in Berlin leben, herunter, kommt man auf ungefähr 17.000 junge Berliner, die ähnlich wie Emilia, Marta und Marc früher oder später aufgrund ihres Cannabis-Konsums nicht mehr mit dem Leben zurechtkommen oder psychosoziale Verhaltensauffälligkeiten entwickeln.

„Kein 14- oder 16-Jähriger kommt von allein in die Drogenberatung“, sagt Andreas Gantner. „Das muss über die Eltern laufen.“ © Birgit von Bally

Ob ihnen dann geholfen wird? Genau das ist die Sorge, die Gantner seit Jahren umtreibt. „Kein 14- oder 16-Jähriger kommt von allein in die Drogenberatung. Das muss über die Eltern laufen und wenn die nichts davon mitbekommen oder selbst überfordert sind, kann man sie nur schwer erreichen“, sagt er. Und diejenigen, die von sich aus eine Suchtberatung aufsuchten, seien im Schnitt bereits 28 oder 30 Jahre alt. Das sei viel zu spät. Probleme hätten sich verfestigt. Karrieren wurden verhindert und Freunde oder Eltern drohten mit Kontaktabbruch. „Abgesehen davon gibt es in Berlin und auch in anderen Städten nicht annähernd genug Therapieplätze, um alle Menschen mit Suchtproblemen zu versorgen“, sagt Gantner.

Alkohol, Heroin, Partydrogen. Das Budget für Suchthilfe- und Präventionsprojekte ist begrenzt. Die aktuelle Haushaltsplanung der Gesundheitsverwaltung sieht sogar Kürzungen für soziale Projekte vor. Und dass, obwohl es durch die neue Crack-Szene am Weddinger Leopoldplatz noch ganz neue Herausforderungen gibt. Dort müssen Konsummobile mit Beratungsangeboten finanziert werden. Weiterhin müssen die altbekannten Drogenszenen in Kreuzberg und Neukölln mit Hilfsangeboten unterstützt werden.

„Das Geld wird nicht für alle reichen, obwohl es in allen Bereichen dringend gebraucht wird“, sagt Gantner. Er hat zahlreiche Beratungs- und Therapiestudien zu Suchthilfe mitverfasst und mit seinem Team ein Konzept entwickelt, wie Drogenmissbrauch rechtzeitig gestoppt werden kann. Bei dem Jugend-Frühinterventionsprojekt (FriDA) kümmern sich in Berlin derzeit acht Suchthilfestellen mit 24 Fachkräften um jugendliche Cannabis-Abhängige und deren Familienangehörige. Bisher wurden 40 Berater und Beraterinnen geschult. Bundesweit hat das Gesundheitsministerium zwölf Projektstellen finanziert.

Für Gantner ist der wichtigste Ansatz, dass früh eingegriffen wird – und Eltern mit in Therapie und Beratung einbezogen werden. Sie müssten ihren Kindern helfen und bräuchten oft selbst Unterstützung. „Die Konzepte liegen alle vor – wir müssten sie nur umsetzen. Doch davon sind wir leider weit entfernt“, sagt er.

Wird die für 2024 geplante Legalisierung zu noch mehr Abhängigkeiten führen? „Bestimmte Kritiker warnen immer wieder vor der dritten Volksdroge“, antwortet er. „Man kann aber die Augen nicht davor verschließen, dass Cannabis bereits jetzt neben Alkohol und Nikotin die dritte Volksdroge ist.“ Trotz des Verbots sei die Zahl der Konsumenten kontinuierlich nach oben gegangen.

Vor acht Jahren war Gantner Mitunterzeichner eines öffentlichen Schreibens, in dem diverse Suchthilfe-Einrichtungen „neue Wege in der Cannabis-Politik“ forderten. In dem Papier sprachen sich die Experten vornehmlich für einen besseren Jugendschutz aus – die Legalisierung betrachten sie als einen Teil davon. Doch nun, so die Befürchtung vieler Kritiker, komme es womöglich zu einer Legalisierung – bei der ausgerechnet der Schutz der Jugendlichen auf der Strecke bleibt.

Teenager lassen einen Joint herumgehen. Cannabis verhindert Karrieren, bevor sie begonnen haben, sagen manche Suchttherapeuten. © Getty Images/Victor Dyomin

Denn das von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorangetriebene Cannabisgesetz für 2024 steht nicht nur aufgrund seiner bürokratiereichen Auflagen in der Kritik. Sämtliche Fachstellen bezeichnen die im Gesetzentwurf angekündigten sechs Millionen Euro, die für Präventionsprojekte vorsehen sind, als viel zu gering. Manche Experten bezeichnen die Summe sogar als „lachhaft“, selbst wenn danach zwei Millionen Euro pro Jahr folgen sollen.

„Viel mehr als eine Plakat- und Internetkampagne wird dabei nicht rumkommen“, mutmaßt Gantner. Hinzu kommt, dass im Bundeshaushalt 2024 die Projektmittel für Präventionsmaßnahmen im Drogen- und Suchtmittelmissbrauch um vier Millionen gekürzt werden sollen.

Ein Suchthilfeexperte für jede Schule

Dabei bräuchte es dringend mehr Therapeuten, mehr Beratungsangebote für Eltern sowie eine berlinübergreifende Vernetzung mit den Schulen. Jede Schule bräuchte geschulte Pädagogen sowie Projekte mit externen Suchthilfeexperten. Dasselbe gilt für die meisten anderen deutschen Großstädte.

Und selbst wenn das Problembewusstsein vorhanden ist – die Zahlen zum steigenden Konsum unter Schülern und Schülerinnen werden schließlich jedes Jahr von der Fachstelle für Suchtprävention erhoben – werden Jahr für Jahr stadtweit Sozialstellen gekürzt anstatt aufgestockt.

Auch das Frühinterventionsprojekt von Gantner wird wohl nicht weiter ausgebaut. „Die Finanzierung, die Ländersache ist, ist für das nächste Jahr ungewiss“, sagt er. Und dass, obwohl der Bundesdrogenbeauftragte unlängst twittere, dass das in Berlin entwickelte Konzept „FriDA“ „hoffentlich bald flächendeckend Anwendung“ finden werde.

Joints zu rauchen, erhöht auch das Krebsrisiko. Für jede Droge gilt: Je später jemand anfängt, desto besser. © InsideCreativeHouse - stock.adobe.com

Dabei gilt für alle Drogen: Je später jemand anfängt, desto besser. Ein früher Konsum erhöht das Risiko für eine Abhängigkeit und auch für andere kritische Faktoren.

In der Pubertät baut sich das Gehirn eines Menschen komplett um. Die Phase vor dem 15. Lebensjahr ist besonders entscheidend. Doch auch noch in der Zeit danach findet ein aufwändiger Prozess statt, in dem sich Millionen von Nervenzellen miteinander vernetzen. Im limbischen System dauert dieser Prozess besonders lange an, bis zum 25. Lebensjahr. Und genau in diesem sehr zentral gelegenen Hirnbereich, auf den der Cannabis-Konsum einwirkt, indem er in das körpereigene Cannabinoid-System eingreift, befinden sich die Zentren für intellektuelle sowie emotionale Fähigkeiten.

Fehlvernetzungen im Gehirn

„Wahrnehmung, Gedächtnis, Konzentration das findet alles im limbischen System sowie im Frontalhirn statt“, erklärt der Psychiater Andreas Bechdolf. „Konsumiert ein junger Mensch regelmäßig Cannabis, kann es in der Phase der Hirnreifung zu Fehlvernetzungen kommen oder dazu, dass Verschaltungen in diesem Bereich nicht so gut funktionieren. Wodurch Depressionen, Angststörungen, Psychosen oder Bipolare-Störungen ausgelöst werden können.“ Diese psychischen Krankheiten können auch erst nach einer Zeitspanne von fünf oder sieben Jahren auftreten.

Andreas Bechdolf ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie an den Vivantes-Krankenhäusern am Urban und im Friedrichshain. Junge Menschen mit Cannabis-Abhängigkeit sind hier häufige Patienten, weil es hier die Beratungsstelle „Soulspace“ für junge Leute in psychischen Krisen gibt.

Neben ihm in seinem Kreuzberger Büro sitzt Marta, 22, die weiterhin in Behandlung ist. Vor wenigen Jahren wurde bei ihr eine Psychose sowie eine bipolare Störung festgestellt. „Ich hatte kaum geschlafen und litt unter Verfolgungswahn. Ich dachte, ich werde ausspioniert. Dann habe ich mein Handy aus dem Fenster geworfen und meinen Laptop geschrottet“, erzählt sie.

Die Ärzte führten den Ausbruch neben emotionalen Belastungen auch auf ihren exzessiven Cannabiskonsum zurück. Marta fing mit 15 Jahren an zu kiffen und rauchte wenig später mehrmals am Tag einen Joint. „Um schlechte Emotionen zu verdrängen und somit besser durch den Alltag zu kommen“, wie sie sagt.

Studien zeigen: Wenn Jugendliche besonders früh und regelmäßig Cannabis konsumieren, ist ihr Risiko, eine Psychose zu entwickeln, vier bis sechsmal erhöht. Dennoch liegt der Anteil der Bevölkerung im einstelligen Bereich.

Die Wahrnehmung funktioniert nicht richtig

Bechdolf sagt, dass es wichtig sei, über diese Gefahr aufzuklären. Allerdings sollte der Fokus für Prävention auf den viel wahrscheinlicheren Schäden liegen, die Cannabis im Leben junger Menschen anrichten kann. „Beim akuten Konsum gehen die Merkfähigkeit und Konzentration runter. Die Wahrnehmung funktioniert nicht richtig. Wir können Informationen nicht mehr richtig selektieren. Eine weitere Beobachtung ist, dass Jugendliche, die viel konsumieren, schlechter in der Schule werden, und schlechter durch ein Studium oder eine Ausbildung kommen, was sich auf das spätere Berufsleben auswirkt“, erläutert Bechdolf.

Bedenklich wird es vor allem, wenn der Joint, wie so oft an Berliner Oberschulen, vor der Schule oder in der Pause geraucht wird. Und wer wie Marta und Marc während der Schulzeit jeden Tag mehrmals kifft, ist im Prinzip ständig high. Unabhängig davon, dass Cannabis, eine viel längere Halbwertszeit als Alkohol hat. „Wenn man eine Klausur vor sich liegen hat und eine Seite voller Text sieht, die man lesen muss, dann denkt man sich oft, ich weiß gar nicht, ob ich das hinbekomme“, beschreibt Marta das Gefühl, bekifft durch den Schulalltag zu kommen.

Marc schaffte zwar sein Abitur, fand dann aber mit einem Notendurchschnitt von 3,4 keinen Studienplatz. „Ich hätte mich aber sowieso nicht darum kümmern können, weil ich, bis ich einen Entzug machte, viel zu fertig war und kaum noch einen Bezug zu dem Leben um mich herum hatte“, sagt er.

Emilia hat ebenfalls mit dem Kiffen aufgehört. Für sie ist es das der Grund, weshalb sie sich wieder so energiegeladen fühlt, wie das für eine 17-Jährige auch üblich ist. „Wenn ich mit Freunden gekifft habe, haben wir nur rumgehangen und überhaupt nichts gemacht. Das war Zeitverschwendung“, sagt sie. Sie hat das Gefühl, dass ihre kognitiven Fähigkeiten immer noch nicht ganz wieder zurückgekehrt sind. „Oft merke ich, dass ich gedanklich noch etwas neben mir stehe“, sagt sie. Auch Marc und Marta kennen diesen Zustand noch immer.

Dass trotz Abstinenz Wortfindungsschwierigkeiten, Verständnis- und andere Konzentrations- sowie Gedächtnisstörungen auftauchen können, ist bekannt. Studien darüber, inwiefern Langzeitfolgen dieser Art auf Dauer bestehen, zeigen uneinheitliche Ergebnisse. „Wir haben häufig erlebt, dass vieles davon bei einem drogenfreien Leben reversibel ist“, sagt Bechdolf. Es lohne sich, aufzuhören und seine Gehirnleistungen zu trainieren.

Aber der regelmäßige Cannabiskonsum beeinflusst auch die emotionale Entwicklung. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die früh anfangen zu konsumieren und das als stimmungsstabilisierendes Element benutzen, die Fertigkeiten im Leben fehlen, um mit Konflikten umzugehen oder auch mal unangenehme Gefühle zu ertragen.“

Keiner spricht über die Ursachen des Konsums

Marta, die gezielt Cannabis gegen ihre depressiven Gedanken einsetzte, bedauert, dass es in der Schule kein Fach gibt, in dem über Emotionen gesprochen wird. „Was bringt es, wenn jemand wegen Drogenkonsums drei Tage von der Schule suspendiert wird, aber niemand mit einem darüber spricht, weshalb er oder sie Cannabis raucht“, bemängelt sie. Viele ihrer Freunde hätten auch gekifft, weil sie „massive Probleme“ gehabt hätten.

Marc hätte sich lieber seiner Mutter früher anvertraut, doch weil Gras und Haschisch illegal ist, hat er den Konsum vor ihr verheimlicht, bis sie ihn am Ende vor die Wahl stellte, auszuziehen oder einen Entzug zu machen.

Auch Andreas Gantner würde Jugendliche nicht für den Umgang mit Drogen bestrafen – weil sie sich sonst seltener Hilfe holen. „Ich persönlich kann mir keine Welt ohne Rausch vorstellen. Viele Leute können unter gewissen Umständen und Bedingungen mit Cannabis gut umgehen, ähnlich wie mit Alkohol. Aber sobald sie es nicht können, haftet plötzlich dieses Stigma an ihnen“, kritisiert er. Und diese Scham verhindere, dass Menschen offen über Abhängigkeitssyndrome sprechen.

Andererseits sollten Eltern Marihuana, dessen THC-Gehalt heutzutage um ein Vielfaches höher ist als noch in den Nullerjahren, auch nicht verharmlosen. Ist das Verhältnis ohnehin durch andere Faktoren belastet, ist es sinnvoll Kontakt zu einer Beratungsstelle aufzunehmen.

Doch zunächst, empfiehlt er, sollten sich Erziehungsberechtigte die Motive für den Konsum anhören. Geht es darum, eine besondere Wahrnehmungserfahrung zu machen? Sich innerhalb einer Gruppe sicherer zu fühlen? Oder wird die Droge zur Selbstmedikation benutzt, um Zappeligkeit oder depressive Gedanken loszuwerden? „Eltern sollten Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kinder zeigen und mit ihnen in einen Dialog über ihre Gedanken und Gefühle einsteigen. Einfach nur zu sagen, Drogen sind schlecht, lass die Finger davon, ist nicht ausreichend“.