„Ich möchte jetzt ein Zeichen für unsere Zukunft setzen“ Warum sie gegen Rechts auf die Straße gehen

Hamburg, Frankfurt am Main, Dortmund, Halle: In Dutzenden deutschen Städten gingen an diesem Samstag Zehntausende Menschen gegen Rechts auf die Straße. So auch in Erfurt. In der Landeshauptstadt Thüringens kamen mehr als 6000 Menschen zusammen, um ein Zeichen gegen die AfD und Rechtsextremismus zu setzen. Das Bündnis „Auf die Plätze“ hatte unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt – Antifaschismus muss man selber machen“ zur Demonstration aufgerufen.