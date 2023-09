„Ihr Heizungsbauer seid die neuen Virologen!“ Wenn ein Gesetz die Menschen zittern lässt

Das Einfachste in den vergangenen zwei Jahren war ihre Haussuche. Sie wünschten sich eines im Süden Berlins für sich und ihre drei Kinder – und fanden ein einziges passendes Inserat. Besichtigung an einem Wochenende im Oktober, Unterschrift am Montag, Umzug im Dezember, noch vor Weihnachten und der Geburt des Babys. Erleichtert über ihr Glück ahnte Familie Krüger nicht, was ihnen bevorsteht.