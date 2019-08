Sie waren zur Zeit der letzten Volkskammerwahl Pfleger in einem Altenheim und haben den Wahlkampf dort miterlebt.

Das war faszinierend! Parteivertreter fuhren mit ihren VW-Bussen vor und legten Schokolade mit dem Parteilogo auf die Betten der alten und teils dementen Menschen. Die großen Marktplätze wurden von Willy Brandt und Helmut Schmidt und Helmut Kohl bespielt. Es haben sich keine eigenen Parteistrukturen entwickelt, die politische Kultur kam von außen.

Mit der pauschalen Zustimmung zur Einheit sind die Mitwirkungsmöglichkeiten geschrumpft. Es gab keine verfassungsgebende Versammlung nach Artikel 146 Grundgesetz, in der sich die Ostdeutschen hätten einbringen können. Es wurde nicht einmal versucht, eine Beteiligungsillusion herzustellen. Das wirkt bis heute nach.

Die Flüchtlingskrise hat viele Ostdeutsche allerdings politisiert, zum Schrecken der politischen Mitte. Jetzt wählen sie die AfD …

Der Protest richtet sich oft gegen „die etablierten Parteien“. Da dreht sich das Schwungrad des Unbehagens. Für mich ist das nicht überraschend: Es spiegelt die politische Urerfahrung der Ostdeutschen. Man geht auf die Straße, tut seinen Unmut kund und hofft, dass sich nun etwas ändert. Doch der Protest wird nie überführt in die kleinteilige, oft langweilige und nervige, manchmal wunderbare Erfahrung der Demokratie.

Was hätte man damals anders machen müssen?

Man hätte die Ostdeutschen ermächtigen müssen, beim Spiel um das Erbe der DDR mitzuspielen – durch ein KfW-Förderprogramm, damit Ostdeutsche Zugang zu Kapital erhalten. Man hätte Leute mit Fellowship-Programmen in westdeutsche Betriebe holen und wieder zurückschicken müssen. Über 10.000 ostdeutsche Betriebe wurden verkauft. Nur fünf bis sechs Prozent an neue ostdeutsche Eigentümer, meist kleinere Betriebe. Das DDR-Vermögen wurde in den Westen umverteilt.

Warum gab es nicht mehr Angela Merkels?

Die Biografien dieser erfolgreichen Einzelfälle haben mich immer sehr interessiert, ich habe mit etlichen von ihnen gesprochen. Viele sind sehr früh nach der Wende in westliche Institutionen integriert worden. Manche gingen erst einmal ins Ausland und haben dann in westdeutschen Betrieben Karrieren hingelegt. Viele versteckten ihre Ostherkunft – auch Angela Merkel hat über viele Jahre ihre Herkunft unsichtbar gemacht.

In Ihrem Buch kommen Sie zu dem Schluss, dass diese Hypotheken nicht so schnell zu reparieren sind. Das hieße für die politischen Verhältnisse, für die Stärke der AfD, auch, dass das so bleibt?

Viele sagen jetzt, man muss den Ostdeutschen einfach mal zuhören. Das sei eine Frage der Anerkennung. Da bin ich skeptisch. Eine innerdeutsche Gesprächstherapie kann nicht schaden. Aber ich glaube, die Frakturen sind nicht einfach zu heilen.

Bald feiern wir den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Wird dann doch wieder die „Befreiung“ der Ostdeutschen im Mittelpunkt stehen?

Die Erinnerungskultur, die wir größtenteils pflegen, geht an vielen Otto-Normal-Ostdeutschen vorbei. Im Mittelpunkt stehen Diktatur und der Unrechtsstaat DDR. Das ist mitunter Erinnerungspolitik für die Opferverbände und Bürgerrechtler – es ist richtig, daran zu erinnern. Das holt viele andere Ostdeutsche aber nicht ab. Die DDR war nicht nur eine Diktatur. Diese Sichtweise öffnet den Blick auf Dinge, die dieses Land eben auch ausmachte: Privatheit, kleine Freiheiten, sozialer Eigensinn, das Reiben am System.

Sie schreiben im Buch zum Beispiel über das Freiheitsgefühl auf Hiddensee.

Hiddensee war ein Symbol für das freie Leben in der DDR. Aber es gab Motocross-Rennen in Teterow, Blues-Festivals und eine Kleinkunstszene. Es gab eine eigene, non-konformistische Jugendkultur, die sich vom einheitsgrauen Gesellschaftsmodell abgehoben hat, ohne allzu politisch zu sein. Diese mit Risiken verbundenen Freiheiten, die unsicherere Toleranz, waren typisch für die DDR.

Der Mauerfall gehört zu Ihrer Biografie. Wie haben Sie den 9. November erlebt?

Zur Zeit des Mauerfalls war ich Soldat bei der Nationalen Volksarmee. Ich war am Abend des 9. November in Schwerin, in der Werder-Kaserne, und hatte Wachdienst. Ich hatte ein kleines, batteriebetriebenes Radio dabei, unser „Wachradio“, das wir uns bei der Ablösung heimlich zusteckten. Es war ein Westsender eingestellt – und so hörten wir, dass die Mauer gefallen ist. Es hatte alles etwas Unwirkliches. Man steht irgendwo, friert, hat seine Kalaschnikow über den Rücken geschnallt und woanders – nein, eigentlich am selben Ort – bricht ein Gesellschaftsmodell zusammen.

Auch in Rostock gab es Demonstrationen.

Ja, über Freunde und über die Familie haben wir das verfolgt. Es war eine Zeit, die sich anfühlte, als sei man an eine Steckdose angeschlossen, voll elektrisiert und von Adrenalin durchpulst. Man spürte körperlich, wie etwas, das sehr fest gefügt war, brüchig und dann pulverisiert wird.

Während eines Kurzurlaubs hatten Sie dann doch noch Gelegenheit, an einer Demonstration teilzunehmen – auch wenn sich an der strengen Kasernierung der Soldaten zunächst nichts änderte.

Das war etwas später, am 3. Dezember 1989. An diesem Tag folgten Hunderttausende dem Aufruf, eine Menschenkette durch das ganze Land zu bilden. Wir sind mit ein paar Leuten nach Kavelstorf südlich von Rostock gefahren, weil wir gehört hatten, dass es dort ein geheimes Waffenlager gab, das zum Imperium von Alexander Schalck-Golodkowski gehörte, dem Devisenbeschaffer der DDR.

Er hat mit Kunstgegenständen, DDR-Produkten, aber auch Waffen gehandelt, um die DDR liquide zu halten. In Kavelstorf drängten die Menschen die Bewacher zurück und öffneten die Türen zu den Lagerhallen. Für die NVA und die DDR-Führung waren diese Entdeckungen verheerend. Die NVA hatte sich als eine Armee dargestellt, die lediglich die sozialistischen Errungenschaften verteidigen sollte, in Abgrenzung zum imperialistischen Aggressor im Westen, der Bundeswehr. Nun wurde bekannt, dass in Kriegsgebiete Waffen verkauft wurden. Die Menschen stellten fest, dass sie, auf Deutsch gesagt, verarscht worden waren.

Sie nutzen Begriffe aus der Pathologie, sprechen von einem „Obduktionsbefund“. Ist es nicht genau das, was viele Ostdeutsche ärgert – dass sie als „Anomalie“ des normalen Deutschlands gesehen werden?

Man muss mit diesen medizinischen Metaphern extrem vorsichtig sein. Und ich will keinesfalls den Eindruck erwecken, es gebe eine westdeutsche Normgesellschaft, in die sich die Ostdeutschen dann hineinintegrieren müssen. Ich will deutlich machen, dass es um mehr geht als eine oberflächliche Reizung.

Wir haben zu lange gedacht, die Wiedervereinigung sei ein Leichtes. Jetzt erkennen wir, was lange verdrängt worden ist: die kulturellen Verluste, die sozioökonomischen Deklassierungen, die politische Marginalisierung. Unsere Naivität holt uns ein wie ein Bumerang. Der Aufstieg der AfD im Osten ist Teil davon.

Sie schreiben, dass viele Leute, die rückblickend über das Lütten Klein vor der Wende sprechen, sagen: „Alles war da.“ Wie ist es heute?

Lütten Klein ist ein recht positives Beispiel für die Entwicklung eines DDR-Neubaugebietes. Praktisch kein Leerstand, Kino, Ärztehaus. Doch die Alteingesessenen sehnen sich nach den nachbarschaftlichen Kontakten, die in der DDR gelebt wurden. Alles noch da – und dann auch wieder nicht.