Beim rituellen Wiegen vor dem Kampf haben Sie Krasniqi provoziert, indem Sie ihm seinen Gürtel weggenommen und gedroht haben, ihn in die „Boxer-Rente“ zu schicken. Mit welchen Argumenten wollen Sie künftig Schulhof-Rangeleien stoppen?

Diese Provokationen gehören zum Geschäft. Wenn ich als Lehrerpersönlichkeit für Sport und Geschichte vor denen stehe, werden die schon wissen, dass ich glaubwürdig bin.

Sie können sich jetzt ein historisches Ereignis aussuchen, zum dem Sie sich beamen können.

Natürlich wäre ich gerne im Publikum beim „Thrilla in Manila“ gewesen, Ali gegen Frazier, 1975. Und och, wie süß wäre das, einfach mal zu sehen, wie meine Eltern sich kennengelernt haben? Wenn die davon erzählen, steht Aussage gegen Aussage. Das Ende der DDR würde mich auch interessieren – als ich zur Schule ging, hatten wir das Thema nicht. Meine Eltern sagen immer, wie det weeßt du nicht, wer Wilhelm Pieck war?

Sie sind durch Ihren Vater, Trainer beim SV Lichtenberg 47, zum Boxen gekommen …

… leider!

Sie lachen. Wieso „leider“?

Zuerst war ich beim Judo, da war ich schlecht, außerdem tat es mir weh, barfuß über Parkett zu laufen. Danach habe ich Fußballtraining beim 1. FC Marzahn 94 gemacht – da war ein Schotterplatz, nicht gut für die Knie. Na gut, dachte ich, geh’ ich eben zum Papa. Der hat mich härter rangenommen als alle anderen. Immer, wenn er sich wegdrehte, hab’ ich die Schrittfolgen übersprungen. Ich dachte wirklich, er merkt’s nicht. Ich habe nur weitergemacht, um ihn nicht zu enttäuschen.

Welchen Trainingsmoment hassen Sie heute?

Ich war immer ein nerviger Sportler, der viel hinterfragt und Mist gebaut hat. Trotzdem ist Training keine Demokratie, und so habe ich getan, was meine Trainer wollten. Gut, Kraftausdauertraining ist nicht so meins, zum Beispiel unendlich viele Wiederholungen an der 20-Kilo-Bankdrückstange. Irgendwann werden die Arme müde und das ATP in den Muskeln lässt nach …

… ATP?

Adenosintriphosphat, der Energieträger der Zellen. Wollte ich mal einstreuen, um zu zeigen, dass ich nicht dämlich bin.

Erinnern Sie sich an das erste Mal Nasenbluten?

Von den ersten 40 Kämpfen blutete mir sicher in 35 die Nase. Ich wurde zwei Mal gelasert und drei Mal geätzt, nichts half. Mittlerweile nehme ich Salzwasser, zzzzzt in die Nase, das funktioniert.

Sie haben für einen Boxer ziemlich grazile Hände.

Dadurch, dass sie sehr lang sind, wirken die Finger dünn. Meine Hände sind verformt, hier, diese kann ich gar nicht richtig zur Faust ballen.

Das hat geknackt!

Total. Ich habe mal einen Film über Bruce Lee gesehen, der das auch gemacht hat.

Sie trainieren zurzeit die 7. und 8. Klasse des Schul- und Leistungszentrums im Sportforum Hohenschönhausen. Was machen Sie denn anders als Ihre Trainer?

Ich versuche, das abwechslungsreicher zu gestalten, Feedback einzufordern. Heutzutage ist man ja schon froh, wenn es ein paar junge Boxer gibt, die auf der Leistungsebene aktiv sein wollen. Es ist faszinierend, wenn ein kleiner, dicker, schüchterner Siebtklässler hier als selbstbewusster und sportlicher Zehntklässler wieder rausläuft.

Wenn Ihre Tochter Sie in ein paar Jahren bittet, Papa, trainier’ mich …

Vergiss es! Ich bete zu Gott, dass das nicht passiert. Das ist jetzt ein bisschen chauvimäßig: Ich finde es nicht ästhetisch, wenn Frauen sich auf den Kopf hauen. Aber ich werde es nicht verbieten.

Den Maßstab Schönheit legen Sie bei Männern auch nicht an. Sie sagen ja selbst, Krasniqi sah ziemlich mitgenommen aus.

Das ist vielleicht so ein Gladiatorending. Männer dürfen verprügelt aussehen. Was nicht heißt, dass Frauen im Boxen nichts leisten!

Sind Sie glücklich darüber, dass Sie als Europameister Ihren Vater jetzt stolz machen?

Ja, auf jeden Fall. Der Gürtel gehört ihm. Ich ziehe meinen Hut vor Papa.

Was ist schwieriger für Sie, zwölf Runden durchzuhalten oder die Geduld aufzubringen, in der Kita-Garderobe zu warten, bis Ihre Tochter sich die Hausschuhe selbst angezogen hat?

Meine Tochter wird nicht gehetzt. Nee, zwölf Runden boxen ist schwieriger, das konnte ich mir früher nie vorstellen. Ich weiß, wie ich das Tempo steigere, da gibt’s wenige, die das toppen können.

Teilen Sie sich Ihre Kräfte ein?

Das wäre Blödsinn. Egal, was du in den ersten Runden zurückgehalten hast – am Ende bist du eh leer. Da kann ich genauso gut von Anfang an loslegen. Nach zehn Sekunden im Kampf geht bei mir der Autopilot an.

Ihren ersten Meistertitel holten Sie mit 16, gegen Dominik Britsch …

… da musste ich von 66 auf 57 Kilo runter, um gegen ihn antreten zu können. Ich war so zitterig, dass ich eine Infusion bekam. 500 Milliliter, ein halbes Kilo wieder drauf. Ich habe in der Sauna mit Schwitzsachen, also einer Regenjacke, trainiert. In mein Tagebuch schrieb ich, wie sehr ich mich nach einem Joghurt sehne. Gefühltes Körperfett von 0,0.

Wie kann man in so einem Zustand kämpfen?

Letztendlich machen alle Boxer Gewicht und haben einen Substanzverlust. Trotzdem ging ich in der ersten Runde runter, bin richtig geflogen. Alles nebelig. Das Gute bei diesen Niederschlägen ist, dass man sie nicht merkt, man geht einfach schlafen. Ein Treffer am Kinn ist butterweich. Licht aus, Licht an. Ich stand auf, rannte erstmal ein bisschen weg. Danach war ich vollgepumpt mit Adrenalin, feuerte zurück und holte den Titel.