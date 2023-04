Junta-Chef, UN-Gastgeber, Wagner-Freund Malis Putschpräsident, um den Russland buhlt

Es begann mit ein paar Gewehrsalven. Unzufriedene Soldaten einer malischen Spezialeinheit feuerten die Schüsse in der Nacht zum 18. August 2020 ab. Wohl in die Luft, vielleicht aus Frust. Sie hatten sich in einer riesigen Kaserne am Stadtrand von Kati versammelt, einem Ort zwischen grünen Hügeln, mit kleinen Flachbauten, Mangobäumen und staubigen Straßen. Aus der Meuterei wurde schnell mehr.