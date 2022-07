BOOZY BINGSU VON MR. SUSAN

An heißen Abenden läuft Susan Choi schon mal Gefahr, ihre Schicht mit einem Tennisarm zu beenden. Denn dann bestellt die halbe Bar ihren neuen Signature Drink, den „Boozy Bingsu“. Letzteres ist ein traditionelles koreanisches Eis, für das man mit einer handbetriebenen Maschine feine Flocken aus einem Eisblock hobelt, ähnlich wie beim japanischen Kakigori oder dem hawaiianischen Shaved Ice. Das dauert auch mal zehn Minuten, bis man einen ordentlichen Berg hat. Weil „Mr. Susan“ eine Bar und keine Eisdiele ist, kommen bei ihr in Soju eigelegte Früchte und eine herrliche Bourbon-Creme als hochprozentiges Fundament dazu. Wenn der Boozy Bingsu ausgelöffelt ist: In Chois Mezcalita steckt ein Eis am Stil aus Mango-Ananas.

Mitte, Krausnickstraße 1, Do-Fr ab 18, Sa ab 17 Uhr

Foto: Felix Denk

I SCREAM FOR PEACE VON KANAAN

Mindestens in ihrer Küche haben Jalil Dabit und Oz Ben David den Nahostkonflikt gelöst. Der Palästinenser und der Israeli servieren im „Kanaan“ in Prenzlauer Berg Hummus zur Völkerverständigung. Aber natürlich noch viel mehr. Ihr neuestes Projekt heißt „I scream for peace“. Mit der Premiumeisdiele "Cuore di Vetro" in Mitte haben sie aus israelisch-palästinensischen Gewürzen und Geschmäckern kreative Eissorten entwickelt. Etwa „Pistazie Baklava“, Schokolade mit Tahini oder ein Granatapfelsorbet mit Rosenwasser. Die Eissorten sind alle vegan, es gibt sie auch als Milkshake. 100 Prozent der Erlöse gehen an die Initiative „A Land for all“, die innovative Wege für friedliches Zusammenleben im Nahen Osten und in den palästinensischen Gebieten sucht.

Prenzlauer Berg, Schliemannstraße 15, Di - Do 18 - 22 Uhr, Fr - So 12 - 22 Uhr

Foto: Kanaan

SOFT SERVE VON HAPPY MATCHA

Keine Frage: Softeis, einst Schrecken der Fußgängerzone, legt gerade eine erstaunlich steile Karriere hin. In der Gourmetvariante aus Rohmilch bekommt man es im „Café Frieda“ in Prenzlauer Berg, ebenfalls kulinarisch ehrgeizig ist das von „Gazzo Pizza“ in Neukölln: aus Brandenburger Büffelmilch mit Olivenöl und Meersalz. Das „new kid on the block“ ist nun das Matcha-Softeis von „Happy Matcha“, dem Café auf der Torstraße, dessen knubbeliger grüner Tresen alleine schon den Besuch rechtfertigt. Dezent gesüßt mit Birkenzucker kommt es aus der Maschine, drüber etwas Matchapulver in Ceremonial-Grade-Qualität und Toppings nach Wahl. Erdbeeren, Streusel, Saucen ... und alles vegan. Nicht nur farblich eine Freude.

Mitte, Torstraße 68, täglich 11-18.30 Uhr