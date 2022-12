Küchengrüße aus Jerusalem Israels Starkoch Assaf Granit kocht im „Berta“

In Berlin kann Assaf Granit unbehelligt durch die Straßen gehen. „Glücklicherweise bin ich oft in anderen Ländern unterwegs“, sagt der 44jährige Israeli, der in seiner Heimat ein TV-Prominenter ist, bekannt wie hierzulande Tim Mälzer oder Steffen Henssler. Doch das ist nur ein Teil seines umfangreichen Schaffens als Koch: In Berlin befindet er sich derzeit, um ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Es liegt im Hotel Precise Tale Potsdamer Platz, und es heißt „Berta“ nach Granits in Berlin geborener Großmutter.

Das ist mehr als nur eine familiäre Geste. Denn die Küche seiner Großmutter bildet auch die Basis seiner Arbeit, die ihm vor zwei Jahren schon einen Michelin-Stern für das Pariser „Shabour“ eingebracht hat. Es geht hier also nicht um das penible Befolgen alter Rezepte, sondern um eine sehr moderne, auf der Tradition beruhende Stilistik.

Die hat Granit schon vor gut einem Jahrzehnt erstmals ausprobiert, als er zusammen mit Freunden das rustikale Jerusalemer Restaurant „Machneyuda“ eröffnete, das sofort zu einem ewig ausgebuchten Szenetreffpunkt wurde - die Küche ist so konzipiert, dass sie die Tradition der jüdischen Küche mit Anklängen an die neue Regionalküche skandinavischen Stils verbindet.

Der 44jährige Autodidakt - Kennzeichen: grauer Bart, tätowierte Arme - hatte bis dahin ausschließlich in Israel gearbeitet, war aber vom Hyatt-Konzern, seinem damaligen Arbeitgeber zu Schulungen beispielsweise bei Alain Ducasse geschickt worden. Seit dem Start in Jerusalem hat er ein Restaurant in London sowie drei in Paris eröffnet, arbeitet zudem an einem Konzept für sechs Mitarbeiterkantinen auf einem Firmencampus in Tel Aviv.

Mit einer gewissen Übertreibung nannte ihn die israelische Zeitung Haaretz schon 2017 den „Owner of Europe´s hottest restaurant empire“ - er arbeitet zumindest dran. Mit dabei sind immer die Geschäftspartner seiner „JLM Group“, Dan Yosha, Uri Navon und Tomer Lanzman, die sich nun auch um das Berliner Restaurant kümmern.

Schon 2012 hatten sie erwogen, in die restaurierte jüdische Mädchenschule nach Berlin zu kommen, doch das Projekt zerschlug sich; später entstand dort der „Pauly Saal“. Ein paar Jahre später gründete Meir Adoni das „Layla“, nur ein paar hundert Meter vom heutigen „Berta“ entfernt.

Granit kennt ihn gut, beide saßen schon zusammen in einer TV-Kochjury. Doch während Adoni auch in seinem Restaurant in New York generell die weltläufige Küche Tel Avivs zeigt, die neben jüdisch-levantinischen Einflüssen immer an globale Trends andockt, spielt Granit gern mit Stilen und Einflüssen.

Berta Stresemannstraße 99, Kreuzberg, täglich außer Sonntag ab 18.30 Uhr geöffnet, www.bertarestaurant.com/de

Im „Berta“, das er sein „bislang persönlichstes Restaurant“ nennt, zeigt er das kulinarisch konservativere Jerusalem, in dem vor allem die Tradition osteuropäischer Juden weiterlebt - etwa in den Kreplach, der jüdischen Form der Ravioli, die er mit Miesmuscheln, Speck und karamellisierten Zwiebeln serviert, oder der Jerusalemer Fischsuppe. Doch ohne kulinarische Einflüsse aus dem Rest der Welt geht es nicht, das sieht man am Sashimi von der Bernsteinmakrele, das mit tunesischem Mechouia-Gemüsesalat und einer Aioli mit Shifka-Peperoni auf den Tisch bringt.

Einen Michelin-Stern wie im völlig anders konzipierten Pariser Restaurant strebt er nicht an. Die Preise mit Hauptgängen um 24 Euro liegen ganz auf Brasserie-Niveau. Doch der Stil des Restaurants ist eigenwilliger, an der Wand hängen Familienfotos aus Granits Besitz, und die Einrichtung bietet authentische Erinnerungen an Bertas Jerusalemer Haus. Und ihre Gastfreundschaft soll nun auch die Atmosphäre in Berlin bereichern.

