Liebe auf den ersten Blick Was sehen wir, wenn wir uns ansehen?

Wie sie ihn anguckt, während er ihr die Teilnehmerliste rüberreicht, selbst kurz hochschaut – interessiert zu ihr rüber, vorsichtig in sie hinein –, da beginnt ihr Herz schnell zu schlagen und in Mareike erwacht ein Gefühl, das sie fast vergessen hat: Ich lebe ja! Von da an ist die Uni-Vorlesung für sie gelaufen. Sie hat nur noch Augen für die anderen Augen, deren Blick sie noch mal zu erhaschen sucht. Zwei Augen eines unbekannten, älteren Mannes zwei Plätze neben ihr, dessen Namen sie auf der Teilnehmerliste nicht entziffern kann.

Liebe auf den ersten Blick: Gibt’s das überhaupt?