„Blöder Typ“ liebt „bornierte Zicke“ Regine und Dieter trotzen allen Widerständen

Ihrer beider Hände. Seine suchen ihre, schieben sich über den Tisch, auf dem ihre schon warten. Sie umfassen sich, lösen ein Lächeln in seinem Gesicht aus, während sie erzählt: „Durch unsere Hände geben wir uns Energie und Mut.“ Wie damals, als Regines Verlobter ausgerastet ist. Wie damals, als Dieter sich bei einem Autorennen fast zu Tode gefahren hat. Wie heute, da sie nebeneinandersitzen in ihrem Haus im Berliner Süden und ihre Liebesgeschichte erzählen – eine Geschichte, an die lange niemand geglaubt hat außer sie beide.

