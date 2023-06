Eifersucht auf Instagram-Models Hilfe, mein Freund folgt sexy Influencerinnen!

Samstagabend, Cocktailbar in Kreuzberg, gute Freunde, keine Pärchen am Tisch. Worum dreht sich das Gespräch zu später Stunde? Liebe und Lust natürlich! Jetzt wird ausgepackt, was gestern im Club passiert ist und wer jetzt mit wem unter einer offenen Beziehungsdecke steckt.

Nur über die nagende Eifersucht redet man auch mit Freunden nicht gern, da braucht es den Extra-Schnaps. Und dann sagt die Frau mit der zehnjährigen eheähnlichen Beziehung: „Neulich hat er mir sein Handy in die Hand gedrückt. Ich sollte nach einem Post suchen, von dem wir nicht mehr wussten, wer ihn geschrieben hat. Beim Scrollen bekam ich ein immer seltsameres Gefühl. Dann wurde mir klar: Oh mein Gott, mein Freund folgt lauter Booty-Girls!“

Sie hatte sich ein paar der Mädels gemerkt und zeigte uns die Profile. Einige bewarben einen Fitness-Lifestyle, andere testeten Luxus-Karren, wieder andere waren bei Curvy-Model-Agenturen und inszenierten sich zwischen Body-Positivity und Bikini-Postings. Alle hatten sie einen tollen, prallen Hintern – während meine Freundin einen schlanken Ballett-Po in der Hose hat.

Sofort teilte sich die Tischrunde in zwei Lager: Für die einen war dieser Social-Media-Fund ein tiefenpsychologischer Super-Gau, Eifersucht auf jeden Fall berechtigt, Paartherapie womöglich nötig. Die anderen gähnten: alles ganz natürlich – die Freundin folge schließlich selbst langhaarigen Schnitten wie Harry Styles oder Jared Leto, obwohl der eigene, innig geliebte Partner obenrum schon kahl sei.

Als Absolventin einer katholischen Mädchenschule in der bayerischen Provinz, in der die Bulimie-Phase genauso Standard wie die Boyband-Phase war, verharrte ich kurz im Zwischengraben der humorvoll-hitzigen Argumente. Wie ist das eigentlich bei mir?

Mein Partner und ich sprechen offen über unsere Crushes außerhalb der Paarbeziehung und haben auch keine digitalen Sperrzonen etabliert. Seit zweieinhalb Jahren kenne ich seinen Instagram-Feed. In dem sind zwar hauptsächlich Männer zu sehen, da er als Stilberater tätig ist und sich viel mit klassischer Herrenmode beschäftigt. Wir sind allerdings beide große Fans von Burlesque, deshalb sind auch Damen in Dessous – auf Bühnen wie „Zum Starken August“ oder dem Wintergarten – in seinem Feed wenig verwunderlich.

Aber es schieben sich auch immer wieder Influencerinnen ins Bild, gerade aus dem Bereich Fitness, denen er aufgrund ihrer bestechenden Optik folgt – und nicht weil sie die besten Geheimtipps für effiziente Protein-Shakes auf Lager haben.

Das kann weh tun, vor allem wenn man sich im eigenen Körper gerade nicht so wohl fühlt und die trainierten Abs im Feed des Partners daran erinnert, dass man diese Bikinisaison schon wieder den Bauch einziehen muss – und sich gleichzeitig als ganz schlechte Feministin geißelt.

Andererseits ist das Thema Eifersucht im Zusammenhang mit diesen erfolgreichen Unternehmerinnen eigentlich hinfällig. Denn wie schon Udo Jürgens sagte: „Treue ist keine Frage des Charakters, sondern der Gelegenheit.“ Und wann ergibt sich schon die Gelegenheit, dass unsere ganz wunderbaren Normalo-Partner von der durch Dubai jetsettenden Fitness-Influencerin ein Schäferstündchen angeboten bekommen?

In dieser Konsequenz sollte es für Paare auch alltäglich sein, miteinander über Porno-Vorlieben zu sprechen – Insta-Booty-Bilder sind schließlich mitunter nur einen Klick und eine Paypal-Nummer von kostenpflichtigen XXX-Accounts entfernt. Zu wissen, wem der Partner auf Seiten wie OnlyFans folgt, schafft eine intensive Verbindung – auch wenn man die Crushes des anderen nicht unbedingt teilt und vielleicht auch wenig Interesse daran hat, mit ihm oder ihr gemeinsam erotische Inhalte von sogenannten Intimfluencer*innen anzuschauen. Masturbationsroutinen haben ja in den allermeisten Fällen nichts mit der Beziehung zu tun und stehen in keinem Konkurrenzverhältnis zur gemeinsam erlebten Sexualität.

Spezielle Profile, Pornos und Internetseiten können Paare dazu anregen, ehrlich über ihre Vorlieben und Träume zu sprechen. Anna Holfeld, Paartherapeutin aus Berlin

Die Berliner Paartherapeutin Anna Holfeld teilt diese Perspektive: „Sich immer wieder durch andere Menschen inspirieren zu lassen, sich mal zu vergucken und manchmal sogar zu verknallen – das gehört dazu, und damit sollte jedes Paar rechnen.“

Die Frage sei eher, ob man dem dann nachgehe. „Bei Menschen aus der digitalen Influencer-Traumwelt ist das ohnehin kompliziert und gar nicht so gedacht. Spezielle Profile, Pornos und Internetseiten können Paare aber dazu anregen, ehrlich über ihre Vorlieben und Träume zu sprechen. Dazu gehört eine Portion Mut, aber es lohnt sich, denn Ehrlichkeit schafft Nähe. Sich immer wieder bewusst zu machen, welch realen Schatz man zu Hause an seiner Seite hat, beruhigt die Gemüter sicher auch."

Am Ende, so sehe ich es, sind heiße Social-Media-Menschen also irrelevant für den Verlauf einer Liebe. Ganz anders ist es mit polarisierenden Social-Media-Menschen. Einer meiner Ex-Freunde war beispielsweise begeisterter Follower des erzkonservativen Publizisten Jordan B. Peterson – im Zweifel ein deutlich klarerer Trennungsgrund.