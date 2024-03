Kind, Haus, Affäre, Aus „Ich hab wenig anbrennen lassen“, sagt Maggie

Maggie ist keine, die lange fackelt. Als sie Karl wiedersieht nach so vielen Jahren und ihn umarmt mitten im Club, in dem die Menschen ausgelassen feiern, da stehen sie eine halbe Ewigkeit in Einigkeit zusammen. Sie lachen sich an, reden, tanzen. Dann landen sie bei ihm im Bett. „Und ich wusste schon gleich: Er ist es jetzt für mich.“ Ist Liebe wirklich so einfach?

„Ich weiß gar nicht, ob ich so eine ungewöhnliche Liebesgeschichte zu erzählen habe“, sagt Maggie zur Begrüßung. Dann nippt die 53-Jährige an ihrem Kaffee und sprudelt drauflos. Es werden mindestens sieben ungewöhnliche Geschichten in einer.