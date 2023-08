Nach einer Vergewaltigung Kann Jasmin jemals wieder Nähe zulassen?

Wie darüber reden? Wie darüber schweigen? Wie die Reaktionen aushalten – die Nachfragen, ob das denn wirklich so passiert sei, ob das denn wirklich so schlimm gewesen sei, ob das nicht schon lange her sei? Wie die Abwendung ertragen – von Menschen, die man mag, und von Menschen, von denen man denkt, dass sie einen mögen? Wie jemals wieder Vertrauen fassen, Nähe zulassen?

Jasmin ist vergewaltigt worden. Die Details dazu muss man nicht erzählen, denn sie stellen nur den Menschen bloß, der dieser Tat schutzlos ausgeliefert war. „Vergewaltigung hat nichts mit Sex zu tun“, sagt Jasmin. Es ist Macht, Erniedrigung, Gewalt.