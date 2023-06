Zehn Regeln für die ewige Liebe Wie bleibt man 60 Jahre aufeinander neugierig?

Wie das hier zieht. Ein kalter Wind bläst durch die Stadt, an deren Rand Monika steht und auf Manfred wartet, der mit der S-Bahn kommen will, eine Viertelstunde ist er drüber, dann eine halbe, eine ganze. War alles doch nicht so ernst gemeint – das Zulächeln beim gemeinsamen Musikmachen, das nicht ganz zufällige Berühren ihres Arms bei der Jugendfahrt, das Nehmen ihrer Hand beim Spaziergang? Monika friert und wartet weiter. Er wird schon noch auftauchen. Oder etwa nicht?