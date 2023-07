ARD-Doku „Verschickungskinder“ „Sechs Wochen Dunkelheit“

Gefühllosigkeit, Essenszwang, Toilettenverbot, demütigende Strafen, Schläge, sexueller Missbrauch: Statt bei der staatlich geförderten Kur eine unbeschwerte Zeit an der See oder in den Bergen genießen zu können, erlebten Tausende sogenannter „milieugeschädigte Kinder“ traumatisierende Gewalterfahrungen. Immer mehr ehemalige „Verschickungskinder“ meldeten sich in den vergangenen Jahren öffentlich zu Wort.

Auch der Vater und die Tante von Lena Gilhaus, der Autorin der Dokumentation „Verschickungskinder“ (ARD, 3. Juli, 23 Uhr; auch ARD-Mediathek), erinnern sich an „sechs Wochen Dunkelheit“ auf der Insel Sylt. Die Reise mit den eigenen Angehörigen auf die Nordseeinsel bildet den Rahmen für Gilhaus' Film.

Initiative Der von der Pädagogin und Psychologin Anja Röhl gegründete Verein Aufarbeitung und Erforschung von Kinder-Verschickungen bietet auf seiner Homepage zahlreiche Informationen, darunter ein Forum mit persönlichen Berichten von Betroffenen: https://verschickungsheime.de.

Die Frage nach den historischen Wurzeln der Kinderkurprogramme und die Diskussion über die Bedeutung der Nazizeit gerät etwas kurz und oberflächlich. Doch Gilhaus recherchiert seit Jahren zu dem Thema und ist neben der persönlichen Familiengeschichte einigen besonders krassen Fällen vor allem aus den 1970er und 1980er Jahren gründlich nachgegangen.

Im Blickpunkt unter anderem: ein Kurheim der Thuiner Franziskanerinnen in Niendorf an der Ostsee, wo Kinder von der mittlerweile verstorbenen „pädagogischen Leiterin“ regelmäßig geprügelt und von einem Erzieher sexuell missbraucht wurden. Der Film belegt, dass die Aufarbeitung gerade erst begonnen hat.

Mehr zum Thema bei Tagesspiegel Plus Psychische Erkrankungen erkennen Ist mein Kind nur traurig oder schon depressiv?

Behörden und Institutionen mauern, auch die Thuiner Franziskanerinnen leugneten lange die Schuld des eigenen Ordens, wie Gilhaus mit Ausschnitten aus einem eigenen, früheren Beitrag belegen kann. Mittlerweile dringen immer mehr Details an die Öffentlichkeit – oft zu spät, um Täterinnen und Täter noch vor einer Verjährung zur Verantwortung zu ziehen.