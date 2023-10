Böhmermann ist „Sexist Man Alive 2023“ Satiriker erhält „Emma“-Negativ-Preis nach Kritik an Alice Schwarzer

Die Publizistin Alice Schwarzer (80) hat eine Spitze gegen den ZDF-Moderator Jan Böhmermann (42) ausgeteilt – als Reaktion auf dessen Kritik an ihr.

Schwarzers feministisches Magazin „Emma“ bedachte Böhmermann mit dem Negativ-Preis „Sexist Man Alive 2023“.

Zur Begründung nennt das Magazin in einem am Mittwoch veröffentlichten Text unter anderem die Berichterstattung von Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ über Transpersonen und Angriffe auf Schwarzer und „Emma“ in diesem Zusammenhang.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das US-Magazin „People“ kürt jedes Jahr den „sexiest man alive“, den Mann mit dem größten Sex-Appeal. In Anspielung darauf bestimmt „Emma“ den sexistischsten Mann des Jahres (sexist ohne zweites E).

Die Vorgeschichte des Negativ-Preises

Böhmermann hatte im vergangenen Dezember im „ZDF Magazin Royale“ eine frühere Äußerung Schwarzers („Inzwischen gibt es eine riesige Welle, sozusagen eine Trans-Mode.“) aufgespießt. Danach hatte Böhmermann unter anderem gesagt: „Die „Emma“ hetzt inzwischen regelmäßig gegen Transmenschen.“

Der ZDF-Moderator zitierte später in der Show einen Artikel der AfD-Politikerin Beatrix von Storch, der auch kritisch das Thema Geschlechtsanpassung streifte und sich auf einen „Emma“-Artikel berief.

„Ach, guck mal an: Nazis lesen. Und Nazis lesen „Emma““, so der Moderator. Die „Emma“-Redaktion kritisiert in der Begründung zum Negativpreis, Schwarzer werde in die „Nazi-Ecke“ gerückt.

„Gipfel aufgeblasener Männlichkeit“

In Böhmermann sieht das Magazin den „Gipfel aufgeblasener Männlichkeit“. Böhmermanns „Schmierentheater erhellt nicht, sondern verdunkelt. Dieses Arschloch ohne Herz ist kein Aufklärer, sondern ein Demagoge; ein Biedermann und Brandstifter“, schreibt „Emma“ in dem Beitrag außerdem.

Der 42-Jährige werde von den Öffentlich-Rechtlichen fett gefüttert. Unter anderem kritisiert „Emma“, dass sich Böhmermann über sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche lustig gemacht habe.

Auf dpa-Anfrage reagierte Böhmermann zunächst nicht auf die Vorwürfe.

Vor Böhmermann ging der Negativ-Preis „Sexist Man Alive“ unter anderem an Sascha Lobo, Papst Franziskus und den Rapper Kollegah. (dpa/epd)