Claus Kleber hört beim ZDF auf...und geht zu Privaten. So eine Assoziation ist in diesen Medienzeiten möglich. Aber sie ist vorschnell und wahrscheinlich auch sehr falsch. Wahr ist: Claus Kleber, der Journalist, wird zum Jahresende als Moderator des "heute-journals" im ZDF aufhören. Was danach kommt, darüber gibt es keine verlässlichen Informationen, also ist es nur eine Spekulation, dass er dem Beispiel eines Jan Hofer oder einer Pinar Atalay folgen könnte, die von den ARD-Nachrichten zu RTL wechseln. Erst vor wenigen Wochen hatte Klebers „heute“-Kollegin Petra Gerster ihre letzte Sendung.

Claus Kleber ist 65 Jahre alt, er wird das "heute-journal" zum Finale mehr als 18 Jahre moderiert haben. Das ist eine lange Zeit, und eine anstrengende wird es auch gewesen sein. Alle zwei Wochen geht es im Wechsel mit Marietta Slomka in die 14-tägige Schicht, die eben nicht mit dem Starttermin des "journals" um 21 Uhr 45 beginnt, sondern weit vorher, wenn es die Vorbereitung des Magazins geht: Agenturen wollen gesichtet, Beiträge abgesprochen, Interviews vorbereitet, die Moderationstexte geschrieben sein. Kleber hat sich die Aufgabe nur unwesentlich erleichtert, als er Anfang 2009 die redaktionelle Leitung des "journal"-Teams abgegeben hat, um sich auf seine Rolle als "Erster Moderator" zu konzentrieren.

Der Ankermann

Im Angelsächsischen wird ein solcher Fernsehjournalist als "Anchorman" bezeichnet, und ein solcher "Ankermann" ist Claus Kleber. Er muss in einer knapp halbstündigen Magazinsendung die nationalen und internationalen Themen des Tages bündeln, auf den Punkt bringen. Für das Publikum muss verständlich dargestellt, plausibel eingeordnet und seriös präsentiert werden. Da muss der "Ankermann" Ruhe, Sicherheit und die Gewissheit ausstrahlen, dass die ausgewählten Nachrichten auf glaubwürdigem Journalismus basieren und nicht auf halbgaren Spekulationen. Die Arbeit einer "heute-journal"-Redaktion ist quasi nichts, wenn der Moderator nicht ein verlässliches Scharnier zwischen dieser Leistung und der Erwartung des Publikums bildet. Die Behauptung ist nicht zu groß, dass sich zwischen Claus Kleber und den Zuschauerinnen und Zuschauern des erfolgreichsten Nachrichtenjournals ein Vertrauensverhältnis in Sachen Qualitätsjournalismus ausgebildet hat. Was für Claus Kleber gilt, das gilt natürlich auch für Marietta Slomka.

Nachrichtenblaue Anzüge

Und weil Fernsehen ein Bild-und-Ton-Medium ist, hat ein Claus Kleber im bevorzugten Nachrichtenblau seiner Anzüge die Worte bewusst zu setzen, seine Mimik akzentuiert einzusetzen. Kleber ist mit Temperament dabei, er federt sich quasi durch seine 30 Minuten. Engagement für das journalistische Ethos, spürbare, zugleich tiefenscharfe Distanz, mal ein bisschen Ironie, Interviews, die aufs Wissen-Wollen und nicht auf Rechthaberei aus sind, die punktgenau nachfassen - das ist die persönliche Prägung, das sind die Ingredienzen, mit denen Claus Kleber das "heute-journal" zu seinem "heute-journal" macht.

Und es macht ihm Spaß, so jedenfalls der vermittelte Eindruck. Dass Kleber eine profunde Kompetenz aus seinen Korrespondententätigkeiten mitbringt - hier speziell seine Jahre in Washington - hilft bei der Einordnung und gibt der Sendung vom Mainzer Lerchenberg eine gewisse Weltläufigkeit.

Mehr als nur ein Moderator

Claus Kleber gibt es nicht nur als Moderator, sondern auch als Autor. Seine ZDF-Dokumentationen „Allmacht Amerika“, „Menschen im Morgenland“ und „Minenfeld Afghanistan“ waren bei Publikum und Presse erfolgreich. Ob er seine neue Freiheit von 2022 an für solche Arbeit nutzen wird? Es ist nur schwer vorstellbar, dass dieser Journalist, übrigens ein promovierter Jurist, aus der ZDF-Zentrale in den Schrebergarten wechseln wird. Um seine Nachfolge, seinen Nachfolger beim "heute-journal" sollte sich keiner im und außerhalb des Senders Sorgen machen;: Christian Sievers gehört auf diesen Arbeitsplatz, den Claus Kleber so bemerkenswert ausfüllt.

Zu seinem Berufsverständnis gehört auch, dass vom persönlichen Claus Kleber wenig bekannt ist. Er ist mit einer Ärztin verheiratet und hat zwei Töchter. Die Familie lebt in Wiesbaden.)