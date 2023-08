Die AfD und die Berichterstattung über die Partei „Der Medienopfer-Mythos fruchtet bei ihren Anhängern“

Herr Hillje, Sie beobachten seit Langem den medialen Umgang mit der AfD. Stellen Sie Veränderungen im Umgang mit der rechtsextremen Partei fest?

Ja, seit Gründung der AfD beobachte ich drei Phasen des journalistischen Umgangs mit der Partei. Diese Phasen sind verallgemeinerte Trends, einen einheitlichen Umgang aller Medien mit der AfD gibt es selbstverständlich nicht, selbst wenn die Partei diesen Mythos verbreitet. Die erste Phase ist die mediale Verstärkung der rechtspopulistischen Rhetorik und Personen, sie basiert auf dem aufmerksamkeitsökonomischen Tauschgeschäft von „Provokation gegen Publizität“, mit dem der AfD in den ersten Jahren eine Instrumentalisierung und Verschiebung des demokratischen Diskurses gelungen ist.

Diese Phase ging bis zum Einzug der AfD in den Bundestag, danach folgte die zweite Phase, die von mehr journalistischer Verantwortung geprägt war. Statt jede Provokation mit einem klickfähigen Artikel zu belohnen, wurde weniger und kritischer über die AfD berichtet. Wie ZDF-Journalist Thomas Walde im Sommerinterview mit Alexander Gauland die programmatische Inkompetenz der AfD offenlegte, ist ein Beispiel dieser Phase.

Was kennzeichnet die dritte Phase?

Die Partei erreicht erstmals bundesweit über zwanzig Prozent in den Umfragen, taktiert mit einer Kanzlerkandidatur, könnte bald Landtagswahlen gewinnen könnte und hat lokale Exekutivämter bereits gewonnen. Der mediale Umgang ist derzeit von Orientierungslosigkeit geprägt, Medien berichten wieder mehr über die AfD, fallen in der Art und Weise aber auf Verhaltensweisen der ersten Phase zurück.

Aber muss sich nicht etwas ändern, jetzt, da die Partei auf Bundesebene mit um die 20 Prozent gehandelt wird?

Es sollte, erstens, eine fundiertere Auseinandersetzung der Medien mit den multifaktoriellen Ursachen des AfD-Aufstiegs geben. Ein Beispiel: Die Protestwählerthese ist populär, aber empirisch betrachtet nicht haltbar. Hauptsächlich bietet die AfD bietet jenen Anerkennung und Aufwertung, die mindestens teilweise rechtspopulistisch eingestellt sind. Zweitens: Es werden noch immer erschreckend naive Interviews mit AfD-Politikern geführt. Die AfD sprengt die Normen der demokratischen Öffentlichkeit, indem sie Lügen, Verschwörungsmythen und demokratiefeindliche Ideologie teilweise offen kommuniziert, teilweise aber auch bewusst kaschiert.

Eine Herausforderung für die Medien.

Sowohl an der Einordnung des Extremismus als auch der Selbstverharmlosung scheitern weiterhin einige Medien. Was eine AfD in Regierungsverantwortung tatsächlich tun würde, wird sie niemals vorher vollständig offenlegen. Zuletzt hat sie auch ihr EU-Wahlprogramm sprachlich gedämpft. Man muss vor allem die Ideologie der AfD durchdringen, dann wird klar, dass sie einen illiberalen Staat nach dem Vorbild Viktor Orbáns will.

Johannes Hillje arbeitet als selbstständiger Politik- und Kommunikationsberater in Berlin und Brüssel. In seinem Buch „Das ,Wir’ der AfD“ analysiert er Kommunikation und kollektive Identität im Rechtspopulismus. © imago/IPON

Wer hat mehr gelernt: die AfD oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Printmedien?

Die AfD hat sich die komfortable Lage erarbeitet, dass sie sich sowohl die Präsenz als auch Abwesenheit in den etablierten Medien zu Nutze machen kann. Wird sie eingeladen, instrumentalisiert sie den demokratischen Diskurs, diesem Vorgehen kann man nur mit sorgfältiger Vorbereitung, Live-Factchecking und genügend Raum für fundierte Einordnungen beikommen. Wird sie nicht eingeladen, verbreitet sie ihren Medienopfer-Mythos, der bei ihren Anhängern fruchtet.

Auf diesen hat ja zuletzt auch der „stern“ reagiert, als das Blatt mit Alice Weidel ein langes Interview geführt und ihr ein Coverbild beschert hat. Selbstverständlich sollte man AfD-Politiker interviewen, aber die Interviewführung des „stern“ war äußert problematisch, nicht zuletzt, weil man in die PR-Falle der AfD-Kanzlerkandidatur getappt ist und einen AfD-Kanzler dem Interview als realistisches Szenario zugrunde gelegt hat. Die Formate des Öffentlich-Rechtlichen sind wiederum sehr vielfältig, da beobachte ich Lerneffekte, aber auch Lernverweigerung.

Was beweist (sich) der MDR, wenn er regelmäßig Interviews mit Björn Höcke führt?

Leider beweist der MDR regelmäßig, dass er einem Interview mit Höcke nicht gewachsen ist. Man kann argumentieren, dass die kritische Auseinandersetzung mit gewählten Rechtsextremisten zum demokratischen Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen gehört. Ein pauschaler Ausschluss der AfD von den Sommerinterviews wäre meines Erachtens auch nicht der richtige Weg.

Aber ein solches Interview läuft gehörig falsch, wenn die von Björn Höcke erwartungsgemäß vorgetragene NS-Rhetorik, Menschenfeindlichkeit und demagogische Selbst-Heroisierung nicht journalistisch mit der von der Wissenschaft nachgewiesenen rechtsextremen Ideologie kontextualisiert wird. Das Interview war ein lebhafter Plausch mit einem Rechtsextremen. Damit verfehlt der MDR seinen demokratischen Auftrag.

MDR-Moderator Lars Sänger (links) im Sommerinterview mit Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen. © dpa/Jens Borghardt

Steht der Aufstieg der AfD in direktem Zusammenhang mit der medialen Aufmerksamkeit für die AfD?

Kausalitäten sind dabei schwer nachzuweisen, weil viele weitere Faktoren im Spiel sind. Es gibt aber Studien, die eine Korrelation zwischen medialer Aufmerksamkeit und demoskopischem Aufstieg der AfD zeigen. Es ist auch plausibel, dass die zahlreichen Berichte über „Rekordwerte“ und „Höhenflug“ der AfD zu einem zusätzlichen Ansteckungseffekt führen.

Das bedeutet, dass Menschen, die bisher nicht zur AfD tendierten, den Eindruck bekommen, dass sich diese zwanzig Prozent in den Umfragen ja nicht täuschen können, die AfD also normaler und wählbarer erscheint. Im Übrigen: Nicht zu lesen sind derzeit Schlagzeilen über das Ende des Aufstieg der AfD, der bei den meisten Instituten mittlerweile längst eingesetzt hat.

Offenbar genügt der Partei längst nicht mehr der klare Vorsprung bei Youtube und anderen Plattformen, wo sie auf deutlich mehr Resonanz stößt als andere Parteien. Der AfD-Parteivorstand kann sich weiter einen eigenen Fernsehkanal vorstellen. Würde der Partei ein deutsches „Fox News“ wirklich nutzen?

Die AfD braucht die traditionellen Medien nicht mehr. Sie hat auf Social Media ihre eigenen Massenmedien. Selbst bei TikTok ist die AfD die reichenweitenstärkste Partei. Würde es einen rechtspopulistischen TV-Sender geben, könnte die AfD davon zwar profitieren, so wie in Österreich die Narrative der FPÖ auch von „ServusTV“ verbreitet werden, aber ein analoges „AfD TV“ für die Massen ist eine Illusion. Zuletzt ist „Bild TV“ mit dem Versuch gescheitert, ein deutsches Fox News aufzubauen. Der deutsche TV-Markt ist gesättigt, die Potenziale liegen im Digitalen. Ganz zu schweigen von den rechtlichen Hindernissen für einen Parteisender.

Ein AfD-Kanal bräuchte sehr wahrscheinlich eine Rundfunklizenz. Laut Medienrecht soll es in Deutschland aber kein „Parteienfernsehen“ geben. Sollte der AfD ein bundesweiter Fernsehkanal verwehrt werden?

Es gibt keine rechtliche Grundlage für Parteifernsehen in Deutschland. Demzufolge stehen die Chancen der AfD auf eine TV-Lizenz schlecht. Denkbar wäre aber, dass ein privater Mäzen ein „AfD-TV“ aufgleist, das dann aber nicht so heißen und bei dem die Rentabilität keine Rolle spielen würde.

Wäre ein „AfD“-TV nicht kontraproduktiv zu bestehenden Angeboten wie „Achtung, Reichelt!“ & Co.? Sprich: Irgendwann fressen sich die AfD-(nahen) Medien gegenseitig auf.

Die AfD profitiert von rechtspopulistischen Alternativmedien sehr stark. Julian Reichelts Kanäle verbreiten AfD-Narrative ohne AfD-Logo. Das neue Portal NIUS ist als Nachrichten getarnter Kulturkampf von rechts. Es wundert mich, wie bereitwillig Politiker demokratischer Parteien diese Kanäle als Interviewpartner aufwerten. Ich verstehe die Überlegungen der AfD daher auch primär als analoges Projekt, weil man digital bereits gut aufgestellt ist. Allerdings halte ich diese Idee für wenig ausgereift, sie zeigt vielmehr, dass es manchen in der AfD an medienstrategischer Kompetenz fehlt.

„Kanzlerduell“ 2025?

2025 wird ein neuer Bundestag gewählt. Bisher ging dem Wahltag im Fernsehen das „Kanzlerduell“ voraus. Nach aktueller Lage und vergangener „Duell“-Praxis würden Alice Weidel oder Tino Chrupalla gegen Olaf Scholz antreten. Ist das denkbar?

Es kommt auf die Kriterien an, die sich die Sender für die Auswahl der Kandidierenden der Debatten geben. Wichtig ist, dass diese Kriterien eindeutig und transparent sind, also für alle nachvollziehbar wird, warum manche Parteien vertreten sind und andere nicht. Die Umfragewerte zum Zeitpunkt der Sendungsplanung sollte sicher eine Rolle spielen, weil diese Auskunft darüber geben, wie realistisch die Ambitionen einer Partei auf das Kanzleramt seitens der Wählerschaft sind.

Das sollte aber nicht das einzige Kriterium sein, denn müssen für Koalitionsregierungen auch Voraussetzungen seitens des Parteisystems erfüllt sein. Die AfD hat trotz zwanzig Prozent in den Umfragen keine realistische Chance auf das Kanzleramt, weil sie als weitestgehend rechtsextreme Partei keine Aussicht auf Koalitionspartner hat. Wenn eine Partei keine Machtoption hat, gehört sie nicht in eine Kanzlerdebatte.

Sollte es das „Kanzlerduell“ überhaupt noch geben?

Es war ja schon 2021 kein Duell mehr, sondern ein Triell. Der Einfluss dieser TV-Debatten auf die Wahlentscheidung ist größer als oftmals vermutet. Erstens sind die TV-Debatten traditionell das meistgesehene Medienformat vor einer Bundestagswahl. Und zweitens zeigen Studien, dass bei diesen Formaten durchaus Wählerstimmen verteilt, unter Umständen sogar umverteilt werden. Wenn die Umfragen knapp sind, kann eine TV-Debatte sogar wahlentscheidend werden.

Die neue Talkshowsaison ist gestartet. Bei „Hart aber fair“ wurde das Thema „Neue Härte: Kommt die Wende in der Asylpolitik?“ diskutiert. Vertreten waren unter anderem CDU, SPD, Pro Asyl. Ist es falsch zu sagen, dass hier die AfD gefehlt hat?

Talkshows sind keine Ersatzparlamente, die Parteien haben kein Recht auf Talkshowzeit. So gesehen fehlt die AfD nie in einer Talkshow. Die Entscheidung, welche Politiker in welcher Gästekonstellation zu einem Thema ins Gespräch kommen sollen, ist Teil der redaktionellen Unabhängigkeit. Zuletzt saßen AfD-Politiker im Übrigen wieder häufiger in Talkshows. Und manchmal werden die Thesen der AfD auch ohne deren Anwesenheit diskutiert.