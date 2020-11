Der frühere „Bild“-Chefredakteur und Verlagsmanager Günter Prinz ist tot. Er starb in der Nacht zu Samstag im Alter von 91 Jahren zuhause in Hamburg an Herzversagen. Mitte der 1980er stieg Prinz in den Vorstand der Axel Springer Verlag AG auf, kurz vor dem Tod von Verlagsgründer Axel Springer (1912-1985).

Im späteren beruflichen Verlauf – Prinz war einige Jahre beim Burda-Verlag unter anderem als „Bunte“-Herausgeber tätig – kehrte er Anfang der 1990er Jahre überraschend wieder an die Springer-Spitze zurück und wurde zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden berufen. Für einige Monate war er sogar Vorstandschef, bis er 1994 dann kurz vor Erreichen des 65. Lebensjahres aus dem Verlag ausschied.

In seiner Zeit als Chefredakteur wuchs die Auflage von „Bild“ von 3,3 Millionen auf fünf Millionen Exemplare, er erweiterte die Gruppe um Titel wie „Bild der Frau“ und „Auto Bild“. Seine journalistische Karriere startete er als Reporter für „Tagesspiegel“, „Berliner Morgenpost“ und „B.Z.“. Er war auch Autor für die Illustrierte „Quick“ und dort zeitweise Vize-Chefredakteur. Tsp