Der YouTuber Rezo hat sich mit deutlichen Worten in die Debatte um die Berichterstattung der "BILD-Zeitung" über eine angeblich falsche Studie des Virologen Dr. Christian Drosten eingeschaltet. Das Video "Die Zerstörung der Presse" wurde am Sonntagabend um 19:00 veröffentlicht und erreichte in kurzer Zeit fast 200.000 Aufrufe.

Darin kritisiert Rezo die Vorgehensweise einiger prominenter Medienhäuser wie dem Axel-Springer-Verlag mit seinen Zeitungen "BILD" und "Die Welt". Auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) nahm der Youtuber für ihre Berichterstattung in die Kritik.

Deren Arbeitsweise ähnele dem Youtuber zufolge weitestgehend dem Vorgehen von Verschwörungsideologen, mit deren Arbeitsweise er sich im ersten Teil des Videos auseinandersetzt. Als Beispiele nennt unter anderem Verfehlungen gegen den Opferschutz, reißerische und irreführende Überschriften sowie Falschmeldungen in Bezug auf seine Person. Diese Zeitungen würden nicht nach ethischem Verantwortungsbewusstsein handeln sondern nach der Prämisse: "Wenn es Klicks und Cash bringt - lass mal posten."

In Zeiten von Desinformation durch Prominente wie Atilla Hildmann oder Xavier Naidoo müssten die etablierten Medienhäuser deutlich machen, wie sie zu solchen Arbeitsmethoden stehen würden. "Wenn ihr schweigt, dann wissen eure Leser nicht, ob ihr das duldet, gut findet - oder selber auch so machen würdet." Sonst würden die etablierte Presse weiter zur Polarisierung in der Gesellschaft beitragen.

Rezo kann Ablehnung der etablierten Medien in Bevölkerung nachvollziehen

Die zunehmenden Ablehnung der etablierten Medien in weiten Teilen der Bevölkerung könne er daher nachvollziehen. In einer 25-seitigen Quellensammlung, die in der Videobeschreibung verlinkt ist, finden sich mehr als 250 Belege für seine Aussagen. Darunter auch eine Auswertung der Pressearbeit über sich selbst. Dafür wurden laut seinen Angaben zunächst über 400 Artikel gesichtet, die sich direkt mit ihm und seiner Arbeit auseinandersetzen und auf Fehler gecheckt.

Seine Analyse der überregionalen Zeitungen ergab, dass 67 Prozent der Artikel der "FAZ" Falschbehauptungen über ihn enthielten. Bei der "Welt" seien es 54, bei der BILD 52 Prozent. Am besten schnitt die Tagesschau ab. Dort enthielten Rezo zufolge nur 11 Prozent Fehler. Er resümiert: "Anscheinend sind FAZ, Bild und Welt nicht die glaubwürdigsten Quellen."

Bei aller Kritik findet Rezo auch lobende Worte für die Presse. Er wisse, dass "es viele gibt, die unglaubliche Arbeit machen und mega abliefern." Auch die Arbeit der Öffentlich-Rechtlichen sowie anderer Zeitungen lobte er ausdrücklich. Die Nennung von Quellen in Online-Artikeln halte er für wichtig und verwies darauf, dass viele YouTuber diese Arbeit besser machen würde als einige Medien.

Der Youtuber empfinde es als "hochgradig ekelhaft und menschenfeindlich", dass "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt sich nicht zu seinem Gehalt äußern wolle, die Gehälter von anderen Unternehmenschefs allerdings in der Zeitung veröffentliche.

Er befürchte, dass er sich mit diesem Video viele Feinde machen und ins "Visier der mächtigsten Influencer diesen Landes" kommen könnte. Die Arbeitsweise von Journalisten der BILD solle man weiter misstrauen, sie sogar verachten. Dennoch dürfe man nicht alle in den selben Topf schmeißen.