Erleichterung bei „Süddeutscher Zeitung“ Vermisste Journalistin aufgefunden

In einer Mitteilung in eigener Sache haben Verlag und Redaktion der „Süddeutschen Zeitung“ bekannt gegeben, dass ihre seit Donnerstagmorgen als vermisst geltende stellvertretende Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid am Freitag von der Polizei im österreichischen Braunau aufgefunden wurde.

Demnach wurde Förderl-Schmid mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht.

In der Mitteilung hieß es weiter: „Redaktion und Verlag sind dankbar für die Anteilnahme vieler Leserinnen und Leser und bitten um Verständnis, dass wir nach bangen Stunden der Ungewissheit und Momenten der Erschütterung zum jetzigen Zeitpunkt nur unsere Erleichterung zum Ausdruck bringen.“

Die Journalistin war in den vergangenen Wochen wegen Plagiatsvorwürfen selbst Teil der bundesweiten Berichterstattung geworden. Aufgrund der Vorwürfe hatte sie sich zunächst aus dem Tagesgeschäft bei der „Süddeutschen Zeitung“ zurückgezogen. Die „SZ“ hatte angekündigt, die Vorwürfe von einer externen Kommission prüfen zu lassen. (TSP)