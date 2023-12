„Ich dachte, ich schaffe es“ Gundula Gause äußert sich zur Schwindelattacke im „heute journal“

Nachrichtenmoderatorin Gundula Gause geht es nach einem kleinen Schwächeanfall während des ZDF-„heute journal“ am Montagabend wieder gut. Sie sei in einer Klinik untersucht worden und habe noch in der Nacht Entwarnung gegeben, schrieb der Redaktionsleiter des „heute journal“, Wulf Schmiese, am Dienstag in einem Beitrag auf zdf.de.

In dem Beitrag kam auch Gause (58) zu Wort. Ursache für ihre Benommenheit sei „wohl ein orthostatischer Kollaps“ gewesen. Gemeint ist damit eine vorübergehende Kreislaufschwäche. Sie habe deswegen die Nachrichten nur verschwommen lesen können und undeutlich gesprochen.

„Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel - zu wenig gegessen, zu wenig getrunken... und ich dachte, ich schaffe es“, wurde Gause zitiert. „Das Team hat mich wunderbar aufgefangen und über die vielen guten Wünsche des Publikums habe ich mich sehr gefreut.“

Nach Angaben des ZDF sahen mehr als 4,6 Millionen die Livesendung am Montagabend, die Gause um 22.01 Uhr verlassen musste. „Gundula ist gerade etwas schwindelig geworden, aber Entwarnung: Es geht ihr wieder besser“, sagte Hauptmoderatorin Dunja Hayali zum Ende der Sendung, durch die sie allein weitergeführt hatte.

Hanna Zimmermann übernimmt vorerst für Gause

Gause hatte sichtlich Probleme, beim Vortragen des Nachrichtenblocks die richtigen Betonungen zu finden und sprach dann immer undeutlicher. Zuletzt war sie nicht mehr im Bild zu sehen.

Redaktionsleiter Schmiese schrieb, dass Hanna Zimmermann an diesem Dienstag die Co-Moderation im „heute journal“ übernehme, damit Gause sich noch erholen könne. In den sozialen Netzwerken kommentierten Zuschauerinnen und Zuschauer den Vorfall und zeigten sich angesichts von Hayalis Aussage erleichtert. Gause ist seit 1993 Co-Moderatorin der Sendung. (dpa)