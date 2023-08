Kirmes-Romanze „Und dann kommt Lüdenscheid“

Große Gefühle auf dem Rummel: Autorin und Regisseurin Abini Gold erzählt in ihrem beachtlichen Langfilm-Debüt „Zwischen uns die Nacht“ (ZDF, Mediathek) von Liebe und Freundschaft unter Außenseitern. Marie (Laura Balzer), eine junge, alleinerziehende Mutter, die mit ihrem sechsjährigen Sohn Lenny (Daan Bremmer) in einem Wohnwagen lebt, verliebt sich in Schausteller Erich (Aaron Altaras).