Die EU passt das Urheberrecht an das Internetzeitalter an. Nach langen Verhandlungen haben sich das Europaparlament und die Mitgliedstaaten am Mittwochabend auf die Reform geeignet. Die bisherigen Regeln waren 20 Jahre alt. Dadurch waren Geschäftsmodelle, die das Internet digitalen Plattformen bietet, nicht abgedeckt. Der Kompromiss bleibt hoch umstritten.

Was wurde beschlossen?

Im Grunde wurde ein digitales Copyright beschlossen. Digitale Plattformen wie Google müssen künftig den Urhebern, also Journalisten, Künstlern, Musikern und Filmern, Geld dafür bezahlen, wenn sie auf ihren Seiten Internetnutzern Zugang gewähren.

Was ändert sich bei Zeitungsartikeln im Netz?

Bislang stellen Google News und andere Sammler im Netz journalistische Erzeugnisse Nutzern zur Verfügung, ohne dafür in der Regel Geld zu bezahlen. Künftig sollen sie dies nur tun dürfen, wenn sie vorher die Zustimmung der Verlage eingeholt haben. Die Verlage bekommen mit diesem Leistungsschutzrecht erstmals im EU-Binnenmarkt von 500 Millionen Verbrauchern die rechtliche Basis, um mit den Wirtschaftsgiganten des Internetzeitalters auf Augenhöhe über eine angemessene Bezahlung zu verhandeln.

Was ändert sich bei Musik und Videos im Internet?

Bislang stellen Youtube und Co. urheberrechtlich geschützte Musik und andere Werke von Kreativen gratis im Internet zur Verfügung. Sie haben keinen Anreiz, mit den Inhabern der Rechte Lizenzvereinbarungen zu schließen. Der Grund ist: Sie können für die Inhalte nicht haftbar gemacht werden. Nur wenn ein Rechteinhaber klagt, müssen sie die Inhalte entfernen. Das ändert sich jetzt: Die Plattformen können demnächst dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie den Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken schaffen. Der Nutzer bleibt wie bisher unbehelligt.

Wie geht das technisch?

Die Plattformen müssen eine Software installieren, die dafür sorgt, dass nur lizensierte Werke hochgeladen werden. Diese Software ist seit über zehn Jahren am Markt. Kritiker bezeichnen diese Software als „Upload“-Filter, durch die Zensur im Internet drohe.

Darf der Nutzer Artikel noch „teilen“?

Das Teilen von Ausschnitten aus Artikeln ist auch in Zukunft nicht verboten. Es kommt auch keine Verlinkungssteuer, wie die Kritiker behauptet haben. Erlaubt ist weiterhin das Hochladen geschützter kreativer Werke, um Auszüge zu zitieren, Kritik zu üben, sie für Karikaturen oder Parodien zu benutzen. Memes werden daher weiter verfügbar und teilbar sein.

Müssen alle Plattformen zahlen und haften?

Nein, nicht-kommerzielle Anbieter wie etwa Online-Enzyklopädien wie Wikipedia oder Open-source-Softwareplattformen wie GitHub sind außen vor. Zudem sollen kleine und junge Anbieter von den Regelungen ausgenommen werden: Plattformen, die weniger als zehn Millionen Euro Umsatz im Jahr machen und weniger als fünf Millionen Nutzer im Monat haben oder jünger sind als drei Jahre, unterliegen nicht den neuen Regeln.

Wer sind die Gewinner der Reform?

Die Gewinner sind zum einen die Verlage, die Tageszeitungen und Wochenzeitungen herausbringen. Künftig müssen Plattformen wie Google den Verlegern Gebühren zahlen, wenn sie im Internet Zugang zu ganzen Artikeln gewähren. Die EU will zudem Internetnutzer dazu bringen, journalistische Artikel vornehmlich auf den Internetseiten der Zeitungshäuser zu lesen und nicht mehr auf der Plattform wie bisher. Google und Co. dürfen künftig nur noch wenige Schlüsselwörter aus einem Zeitungsartikel bringen. Nicht nur Verlage sollen profitieren.

Was ist mit den Journalisten?

Es ist vorgesehen, dass die Journalisten als Verfasser etwas von den Gebühren bekommen. Wie das funktionieren soll, dafür macht die EU aber keine Vorgaben. Profitieren sollen zudem Musiker, Video-Künstler und andere Kreative, zu deren Arbeiten digitale Plattformen wie etwa Youtube den Zugang verschaffen. Die Plattformen müssen zahlen, wenn auf die Werke widerrechtlich, das heißt ohne dafür zu zahlen oder ohne Zustimmung des Autors, zugegriffen werden kann. Entsprechend haben die Branchenverbände der deutschen Zeitungsverleger (BDZV) sowie die Gema als Gesellschaft der Musikrechteverwerter den Durchbruch begrüßt. Allerdings: Wie wahrscheinlich ist es, dass es mit dieser EU-Entscheidung auch eine Art Erpressungs-Potenzial für Google gibt, nach dem Motto: Wenn Ihr Verlage bezahlt werden wollt, fliegt Ihr halt komplett raus? Das sei durchaus möglich, sagt ein BDZV-Sprecher. „In Zeitungsanzeigen, die Google vor einigen Wochen in Deutschland geschaltet hat, hat das Unternehmen genau damit gedroht. Das wäre ein eklatanter Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.“ Sollte Google damit drohen, Verlage nicht länger bei Google News zu führen, oder sogar tatsächlich deren Texte entfernen, könnte das ein Missbrauchsverfahren nach sich ziehen.

Wer sind die Verlierer?

Die großen digitalen Plattformen wie GoogleNews, Youtube, Facebook, Twitter und Co. Bislang verdient zum Beispiel die Google-Tochter Youtube Milliarden mit Werbung, die zusammen mit Musikstücken gefragter Künstler abgespielt wird. Dafür arrangiert Youtube Pakete mit bis zu 50 Liedern des Interpreten. Die Musiker gehen bislang leer aus, künftig muss Youtube dafür zahlen. Ähnliches gilt für journalistische Erzeugnisse. Sollte Google damit das Interesse verlieren, auf Zeitungsartikel hinzuweisen, gäbe es eine Lücke, in die Zeitungshäuser und neue Unternehmen hineinstoßen könnten. Die IT-Branchenverbände Bitkom sowie Eco äußerten sich ablehnend.

Kann die Reform noch scheitern?

Ja, es wurde nur ein Kompromiss auf informeller Ebene gefunden. Beide Co-Gesetzgeber, das EU-Parlament und die 28 Mitgliedstaaten im Rat, müssen zustimmen. Normalerweise brennt dabei nichts an. Hier gibt es aber doch das Risiko, dass es im Parlament eine Mehrheit gegen die Reform gibt. Die Abstimmungen im Parlament sind immer extrem knapp ausgegangen. Die Gegner der Reform mobilisieren bereits für Demonstrationen. Es ist nicht vorherzusagen, wie die Abstimmung im Parlament, die in den nächsten Wochen stattfinden wird, ausgeht.

Was sagt Google dazu?

Google will die Richtlinie nach eigenen Angaben im Detail analysieren und dann über die nächsten Schritte entscheiden. Das werde aber „einige Zeit dauern“.