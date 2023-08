Reichsbürger-Doku bei Arte Anbiederung an Russland

Was gibt’s Neues von den selbst ernannten Königen und Exilregierungen in Deutschland? In Rainer Fromms Dokumentation „Reichsbürger – Innenansichten einer extremistischen Bewegung“ (Arte, 29. August, 21.45 Uhr) schwärzen sie sich gegenseitig an, einen Putschversuch mit Hilfe der russischen Regierung organisieren zu wollen.

Ralph Thomas Niemeyer, der in Deutschland eine „Exilregierung“ gründete und in Moskau auch schon von Außenminister Sergei Lawrow empfangen wurde, berichtet davon, dass ihn die Gruppe um den im Dezember 2022 verhafteten Heinrich XIII. Prinz Reuß um Kontaktvermittlung in Moskau und Übergabe umfangreichen Materials gebeten habe. Stattdessen lieferte Reichsbürger Niemeyer, Ex-Ehemann von Sahra Wagenknecht, das Paket beim Verfassungsschutz ab.

Expertise Einordnende Kommentare gibt es im Film von Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang, Martin Rettenberger von der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, der Psychologin Karoline Roshdi und der Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun.

Mittlerweile gibt es 23 000 Reichsbürger in Deutschland, von denen mehr als 2000 als gewaltbereit gelten. Dass sie krudes Zeug schwadronieren wie der selbst ernannte König Peter Fitzek, der Lehrer, Ärzte und Juristen als die „drei Säulen des Satanismus“ bezeichnet, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ein wachsendes Sicherheitsproblem darstellen.

Fitzeks Königreich trägt sektenähnliche Züge, aber der Frage, wieso diese Gruppe ungehindert Parallelstrukturen aufbauen kann, geht Autor Fromm nur oberflächlich nach. Und die Rolle Niemeyers, der sich geschickt als seriöse Alternative in Szene zu setzen versucht, nimmt der Autor – obwohl er sonst dramatisierende Kommentare nicht scheut – allzu unkritisch hin.

Deutlich wird freilich, wie heterogen die Szene ist. Indem Fromm nicht nur den König, sondern auch einige seiner Untertanen sowie noch andere Reichsbürger vor die Kamera gebracht hat, werden die individuellen Karrieren bis zum System-Ausstieg sichtbar.