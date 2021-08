Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss vor dem Fernseher gesessen haben, als Ruth Maria Kubitschek ihre größten Erfolge feierte. In seiner Gratulation zum 90. Geburtstag am Montag der Schauspielerin schrieb er: „Sie haben Ihr Publikum begeistert – vielfältig und überzeugend – und sich durch Ihr Lebenswerk Respekt und Anerkennung erworben.“

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Geboren wu</SB>rde Ruth Maria Kubitschek am 2. August 1931 im tschechischen Komotau. Nach Ende des Weltkriegs floh die Familie nach Sachsen-Anhalt. Gegen den elterlichen Willen entschied sie sich für den Schauspielberuf, es folgten Engagements bei verschiedenen Bühnen und bei der Defa. 1959 blieb sie nach einem Theaterengagement im Westen. Damit ließ sie auch ihren Mann, den Regisseur Götz Friedrich, in der DDR zurück. Die Ehe, aus der Kubitscheks einziges Kind Alexander hervorging, wurde 1963 geschieden.

Rasch Erfolg im Westen

In der Bundesrepublik fasste Ruth Maria Kubitschek sehr schnell Fuß. Der Durbridge-Krimi „Melissa“ verschaffte große Popularität, aber es war der Regisseur und Autor Helmut Dietl, der sie zu den Höhepunkten ihrer Karriere führte. Den Auftakt machte 1983 der „Monaco Franze“. Selten wurde das ewige Ringen von Mann und Frau ums Zusammensein humorvoller und eingängiger ins Fernsehen gebracht wie in dieser Serie von „Spatzl“ und „Stenz“. Die um Stil und Grandezza bemühte Dame war auch ihre Rolle als Verlegerin in der Dietl-Serie „Kir Royal“. Mehr mit Instinkt als Intellekt steuerte die Künstlerin mit den irisierend blauen Augen Blatt und Reporter „Baby Schimmerlos“ durch Höhen und Tiefen.

Umzug in die Schweiz

Von der Schickeria ließ sich die Kubitschek nicht eingemeinden, sie zog von München in die Schweiz an den Bodensee. Dort weitete sie ihr Lebenswerk aus, schrieb Bücher, malte, wurde Hobbygärtnerin und widmete sich der Esoterik. Das Idyll in der Schweiz unterbrach sie nur für Aufenthalte in Berlin. Dort lebte ihr langjähriger Partner Wolfgang Rademann, der mit dem „Traumschiff“ und der „Schwarzwaldklinik“ Hit auf Hit produzierte. Kubitschek nahm bis kleinste Rollen an diesem Erfolg nicht teil, sie war und blieb eine eigenständige Schauspielkünstlerin.