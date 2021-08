Der Hörfunkrat des Deutschlandradios entscheidet am 2. September in Berlin über eine zweite Amtszeit von Intendant Stefan Raue (62). Das teilte die öffentlich-rechtliche Senderfamilie in Köln mit. Auf Tagesspiegel-Anfrage teilte deren Pressestelle am Dienstag mit, dass Amtsinhaber Raue der einzige Kandidat gemäß den Vorgaben des Deutschlandradio-Staatsvertrag sei, wonach der Hörfunkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrates wähle.

Raue ist seit September 2017 im Amt, sein Vertrag läuft noch bis zum August 2022. DerHörfunkrat hat 45 Mitglieder und besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Länder und des Bundes sowie gesellschaftlich relevanter Gruppen. Zum Deutschlandradio mit Sitz in Köln und Berlin gehören die Sender Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Der Intendant wird für fünf Jahre gewählt. jbh