Vassili Golod, Korrespondent in der Ukraine für die ARD „Man sollte mich nicht auf das Alter reduzieren“

Da Ja zu deutschen Panzerlieferungen stand kurz bevor, da gab Wolodymyr Selenskyj erstmals auch der ARD ein exklusives längeres Interview. Ein Präsident im Krieg saß da einem deutschen Journalisten gegenüber, der sich nicht wie die von ihm geschätzten Kollegen Katrin Eigendorf (ZDF) oder Frederik Pleitgen (CNN) als Kriegsreporter versteht, sondern: „als Korrespondent, der in einen Krieg geraten ist, und das in einem Land, über das ich mehr weiß als viele andere in der deutschen Gesellschaft und über das ich jeden Tag mehr lerne“.

Der WDR ist für Ukraine zuständig

Das zu vermitteln, sei sein Job, sagt Vassili Golod. Sein Haussender, der WDR, in der ARD für die Ukraine zuständig, entsandte ihn im September nach Kiew (gemeinsam mit der Hörfunk-Kollegin Andrea Beer), um die Berichterstattung vor Ort zu verstetigen. Die Personalentscheidung war insofern interessant, als die ARD im Vergleich zu anderen TV-Sendern einiges aufzuholen hatte, worüber noch zu sprechen sein wird.

Bemerkenswert war aber auch das: Golod ist erst 30 Jahre alt - und schon in verantwortungsvoller Position als Fernsehkorrespondent im neuen ARD-Studio Kiew.

Natürlich könne man einwenden, dass er noch sehr jung sei, räumt der Reporter ein, „aber ich finde, man sollte mich nicht auf das Alter reduzieren, sondern auf meine Erfahrung schauen, und die habe ich ausreichend.“

Seit er 16 ist, verdient Vassili Golod Geld mit Journalismus. Erst im Lokalen in seiner Heimatstadt Bad Pyrmont, später, während des Politik-Studiums in Göttingen, bei „WDR grenzenlos“, einer Werkstatt für journalistische Talente mit Migrationshintergrund. Dort merkte er: „Der WDR ist tatsächlich grenzenlos. Der Sender kann, auch wenn es manchmal kompliziert ist, viele Dinge ermöglichen.“ Den preisgekrönten Podcast „Machiavelli – Rap & Politik“ zum Beispiel, den er erfand.

Volontär in Moskau

Als WDR-Volontär durfte er von Moskau aus auf Social Media über die Präsidentschaftswahl in Russland 2018 berichten. Nach dem Volo unterstützte er ARD-Studioleiterin Annette Dittert in London. Brexit, Lockdown, Prinz Philips Tod, journalistisch reizlos waren die Zeiten auch in Great Britain nicht. Im Sommer 2021 kehrte Golod zurück nach Köln, in die Rolle des Chefs vom Dienst für die Nachrichten und Magazine im WDR Fernsehen. Und hinein in die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine.

Golod erinnert sich an eine Redaktionskonferenz kurz vor Weihnachten 2021, in der er sagte, dass ein Angriff kommen könnte und es ihm große Sorgen bereite. Über die von ihm gesetzten Ukraine-Schwerpunkte in den WDR-News schüttelten manche Kollegen den Kopf, da passiert doch nichts. Womit Golod rechnete, war eine verstärkte Offensive im Donbas. Dass Putin das gesamte Land angreifen würde, konnte er sich indes nicht vorstellen. Es war ein Schock.

Und es war, so zynisch es klingt, auch ein Karrierebooster für Vassili Golod.

Die Mutter Russin, der Vater Ukrainer, er selbst 1993 im ukrainischen Charkiw geboren, bevor ihn die Eltern zwischen vielen sehr alten Menschen in der niedersächsischen Provinz aufwachsen ließen – was für einen Glücksfall fand die ARD in ihren eigenen Reihen vor! Einen ehrgeizigen Mitarbeiter, der russischen Sprache mächtig, in der Region kundig und gut vernetzt, debattierfreudig und aufklärungswillig, seit er an seinen Großeltern in Russland sah, wohin staatliche Propaganda führen kann; nicht zuletzt, wie seine Chefredakteurin Ellen Ehni lobt, „ein hervorragender Journalist und im Ausland sehr erfahrener Reporter“.

Noch bevor die Panzer rollten, war Golod Teil des Kölner „Tagesschau“-Teams, unterstützte das Studio Moskau mit Beiträgen, diskutierte in den ARD-Talkshows den Ernst der Lage. Mit dem 24. Februar änderte sich schlagartig nicht nur das Leben für alle Menschen in der Ukraine. Golod berichtete, so viel er konnte, von Köln und später von Warschau aus. Aber nicht direkt aus der Ukraine über die Ukraine. Es fehlte ihm eine zentrale Voraussetzung: das Sicherheitstraining.

Das bekam er im April 2022, auf dem Lerchenberg. Aus dem Auto springen, von links der Beschuss, rechts der ZDF-„Fernsehgarten“ – absurder könnte die Kulisse nicht sein, um für den Kriegseinsatz zu trainieren. Aber Vassili Golod war nun gewappnet, was auch ihm persönlich wichtig war. Er sei ein sehr vorsichtiger Mensch und wolle keine unnötigen Risiken eingehen. Im Juni folgte der erste Aufenthalt in der Ukraine, im September die Beförderung zum Korrespondenten. Und damit noch rechtzeitig, bevor ihn das ZDF angeblich abwerben konnte. Beide Seiten halten sich dazu bedeckt. So oder so, der Abwerbeversuch hat etwas beschleunigt.

Um zu berichten, braucht es einen Laptop, eine Leitung, über die man schaltet, eine Kamera, Mikrofon, und dann läuft das. Vassili Golod

Dass der WDR in den ersten Tagen des Angriffskriegs nicht vor Ort war, brachte ihn ins Feuer der Medienkritik. Während CNN in der Ukraine fix auf 75 Köpfe aufstockte, während Katrin Eigendorf sich von Kabul aus Richtung Kiew durchschlug und während der One-Man-One-Show-Reporter der „Bild“, Paul Ronzheimer, quasi auf Selenskyjs Schoß saß, wurden die Reporter der ARD aus dem Kriegsgebiet erstmal abgezogen.

„Fundamentales Versagen“ der Öffentlich-Rechtlichen, diagnostizierte die ZDF-Starreporterin Eigendorf Monate später auf einem Panel und sparte ihren eigenen Sender nicht aus. Golods Chefredakteurin verteidigte den ARD-Rückzug mit Bedenken der Sicherheitsberater. Und: „Es steht und fällt mit dem Mut der Personen, die dort sein wollen“, sagte Ehni.

Fehlte es an Mut? Das glaubt Vassili Golod nicht. „Es gibt sehr mutige Menschen in der ARD. Aber es braucht vor allem eine Struktur, die auf solche Situationen vorbereitet.“ Dass sein Sender unvorbereitet in die Eskalation gegangen ist, will er, der von sich sagt, er sei „oft und gerne dabei, meinen eigenen Laden zu kritisieren – bevorzugt intern“, öffentlich nicht bewerten. Er könne nur über seine Arbeit sprechen. Er findet, die inhaltliche Qualität der ARD-Berichterstattung sei hoch gewesen. „Dass wir jetzt im Land sind, sogar als eines der ersten deutschen Medien einen Standort in der Ukraine aufbauen wollen, ist ein großer und wichtiger Schritt.“

Vassili Golod gibt sich genügsam: „Um zu berichten, braucht es einen Laptop, eine Leitung, über die man schaltet, eine Kamera, Mikrofon, und dann läuft das.“ Vor allem brauche es ein engagiertes Team. Und das hätten sie vor Ort genauso wie in der Zentrale in Köln.

