Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und Uwe Steimle trennen sich Der Schritt geht vom Sender aus. "Nach intensiven Beratungen innerhalb der zuständigen Hauptredaktion und der Programmdirektion Leipzig haben wir uns entschieden, die Sendereihe ,Steimles Welt' im kommenden Jahr nicht fortzuführen. Ein wichtiger Punkt in dieser Debatte war die Frage, ob für den MDR eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Uwe Steimle weiterhin möglich ist", sagte Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi in einer Mitteilung vom Mittwoch, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Nach seiner Argumentation hat der Kabarettist und "Heimatforscher" wiederholt in öffentlichen Äußerungen die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Frage gestellt. So habe er in einem Interview mit der „Jungen Freiheit“ im Juli 2018 dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter anderem mangelnde Staatsferne vorgeworfen. Was den MDR zur öffentlichen Klarstellung provozierte, dass diese Aussage für ihn nicht akzeptabel sei.

Durch diese Aussage habe Uwe Steimle die Glaubwürdigkeit des MDR und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschädigt und gegen den Mitarbeiterkodex des MDR verstoßen.

Steimle zeigt sich "entsetzt und traurig"

"In mehreren Gesprächen haben wir Herrn Steimle verdeutlicht, dass ein weiterer Verstoß gegen die Regeln des MDR Konsequenzen nach sich ziehen wird", sagte Jacobi weiter. Steimle hat darauf hin in einem Interview mit der "Thüringer Allgemeinen Zeitung" vom 16. November „entsetzt und traurig“ darüber gezeigt, dass sich der MDR nicht schützend vor ihn stellt.

"Hierzu müssen wir festhalten, dass der MDR auch in für Uwe Steimle schwierigen Zeiten, und trotz inhaltlich durchaus fragwürdiger Äußerungen seinerseits, an ihm festgehalten hat. Für uns ist Meinungsfreiheit ein sehr hohes Gut und ein wesentlicher Bestandteil einer Gesellschaft und somit auch des öffentlich-rechtlicher Rundfunks." Dennoch werfe Uwe Steimle dem MDR öffentlich mangelnde Loyalität vor.

Mehr zum Thema Huber schaltet sich ein Der MDR kann Uwe Steimle weiterbeschäftigen

Diesen neuerlichen Vorwurf kann der ARD-Sender eigener Aussage nach nicht nachvollziehen. "Vor diesem Hintergrund sehen wir keine weitere Basis mehr für eine Zusammenarbeit, die von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt sein muss", sagte Wolf-Dieter Jacobi.