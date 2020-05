Der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart, 27, wird wegen eines Beitrags in der WDR-Sendung „Mitternachtsspitzen“ Judenfeindlichkeit vorgeworfen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bezeichnete ihre Einlage aus dem Jahr 2018 gegenüber der „Jüdischen Allgemeinen“ (Dienstag) als „geschmacklos und kritikwürdig“.

Über die Frage, was Satire darf, lasse sich zwar streiten. Eckhart suche jedoch Beachtung, indem sie bewusst ihre Pointen auf der Basis von Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit setze.



Der WDR veröffentlichte Eckharts Beitrag laut der „Jüdischen Allgemeinen“ vor kurzem auf Facebook. Darin thematisiert sie politische Korrektheit gegenüber Angehörigen von Minderheiten wie Juden, Schwarzen und Behinderten, die sich moralisch falsch verhalten haben.

So hätten die Juden Harvey Weinstein und Woody Allen Frauen belästigt und würden dafür von der „MeToo“-Bewegung kritisiert. „Es ist ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. Mit Geld ist ja nichts gutzumachen“, so Eckhart.

Wenn die „Unantastbaren“ andere antasteten, sei das der „feuchte Alptraum der politischen Korrektheit“, so die Kabarettistin. „Jetzt plötzlich kommt heraus, den Juden geht's wirklich nicht ums Geld. Denen geht's um die Weiber, und deswegen brauchen sie das Geld.“



Mehrere jüdische Organisationen wie die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) sowie das American Jewish Committee (AJC) Berlin schlossen sich in der „Jüdischen Allgemeinen“ der Kritik an Eckhart an. Der Grünen-Politiker Volker Beck erklärte, der WDR präsentiere „mit Lisa Eckhart ein Potpourri aus antisemitischen Klischees und schenkelklopfendem Humor, bei dem einem das Lachen nur im Halse stecken bleiben kann“.

Laut Bericht legte er Programmbeschwerde ein. Der frühere Bundestagsabgeordnete leitete von 2013 bis 2017 die deutsch-israelische Parlamentariergruppe. KNA