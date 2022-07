Herr Deker, worüber haben Sie sich in den Medien am meisten geärgert?

Nur noch 57 Prozent der erwachsenen Internetnutzer:innen interessieren sich „äußerst oder sehr“ für Nachrichten, so der gerade erschienene „Reuters Institute Digital News Report“. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es sogar nur 31 Prozent. Mein Problem damit: Ohne informiert zu sein, gerät Demokratie irgendwann in Gefahr. Interessant sind die Antworten zur Klimakrise: Die meisten der unter 24-Jährigen finden, dass Nachrichtenmedien eine klare Position zugunsten der Bewältigung der Klimakrise einnehmen sollten. Mein Eindruck: Die Neutralität in den Nachrichten aufzugeben, ist keine Option.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Die öffentliche Solidarität mit Rosalia Romaniec, Reporterin der Deutschen Welle. Sie hatte Kanzler Scholz bei der Abschluss-Pressekonferenz des G7-Gipfels gefragt, ob er die Sicherheitsgarantien für die Ukraine konkretisieren könne. Scholz antwortete: „Ja, könnte ich.“ Nach einer Pause und einem Grinsen folgte nur noch: „Das war’s“. Romaniec twitterte: „Echt schade, Herr Bundeskanzler. Als ich Deutsch gelernt habe, wurde mir für Pressekonferenzen dringend die Höflichkeitsform empfohlen.“ – Stimmt: Wer nicht antworten will, sollte das zumindest begründen.

Was empfehlen Sie aus dem Internet?

Nirgendwo außerhalb von Kriegsgebieten werden so viele Journalist:innen ermordet wie in Mexiko. In die Welt des Drogenhandels ist Xenia Böttcher in „Narcos Inside“ (ARD-Mediathek) erschreckend intensiv eingetaucht – ohne voyeuristisch zu werden oder die journalistische Distanz zu vergessen. Auch sehr sehenswert: die „Digital Empire“-Reihe in der ZDF-Mediathek.