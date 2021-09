Frau Kasper-Claridge, Sie sind Chefredakteurin der Deutschen Welle. Worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Über immer neue Meinungsumfragen, die den Eindruck vermitteln als stünde das Ergebnis der Bundestagswahl schon fest. Fast jeden Tag wird eine neue Tortengrafik oder ein Balkendiagramm publiziert, auch zu absurden Fragestellungen.

„Wer strahlte am meisten Tatkraft aus?“, eine Frage, die nach dem Triell gestellt wurde, ist dafür nur ein Beispiel.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Über „Green“ ein neues sechsseitiges Format von der „Zeit“, das sich einmal im Monat im Blatt und regelmäßig online Umweltthemen widmet. Ja, man kann Fleisch essen, ohne dem Klima zu schaden und Achtung, Hybrid-Autos sind nicht die Lösung unserer Klimaprobleme.

Was können Sie denn aus dem Internet empfehlen?

Natürlich unser Youtube Format „Planet A“. Das sind packende, visuell starke Videos zu Umweltthemen. Konstruktiver Journalismus zu Urban Farming oder Plastik fressenden Würmern. Absolut sehenswert! Im Audio-Bereich gehört „Today in Focus“ von „The Guardian“ zu meinen Lieblingsformaten. Knallharter kompetenter Politikjournalismus, hervorragendes Storytelling.