Herr Bröckerhoff, worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche am meisten geärgert?

Wir hatten in ganz Deutschland sehr heiße Tage, aber statt die Ursache „Klimakrise“ beim Namen zu nennen, wurden Bilder von Menschen beim Eis essen und schwimmen gehen gezeigt und die Hitze als „warmes und schönes Sommerwetter“ verklärt. Wir haben auch in den Medien offenbar immer noch nicht wirklich verstanden, dass wir uns nicht nur in einer Energie-, Russland- und Corona-Krise befinden, sondern auch in einer Klimakatastrophe. Wir müssen die Krise aber beim Namen nennen, damit wir schneller ins Handeln kommen – gerade im Angesicht der anderen Probleme, die wir gerade haben und die damit eng verbunden sind.

Gab es auch etwas, über dass Sie sich auch freuen konnten?

Die „Zeit“ hat zu diesem Thema „Klimakrise“ eine hervorragende Recherche in der aktuellen Ausgabe abgeliefert, in der die Kolleg*innen aufzeigten, dass jedes Jahr Tausende von Menschen an Hitzefolgen sterben. Das wird aber nicht statistisch erfasst und in den wenigsten Landkreisen gibt es Konzepte, wie besonders gefährdete Menschen vor tödlichen Hitzefolgen geschützt werden könnten. „Die meisten Landratsämter wissen nicht einmal, wie viele Menschen in ihren Kreisen überhaupt gefährdet sind.“ Diese Meldung ist sicher kein Grund zur Freude, aber die Recherche dahinter ist das schon.

Ihr Lieblings-Podcast?

Ich höre fast täglich „Deutschlandfunk - Der Tag“, weil ich dort zu aktuellen Themen immer am meisten lerne.

Daniel Bröckerhoff, NDR-Moderator, betreibt den Podcast „Böhler & Bröckerhoff“ und den Instagram-Kanal @doktordab mit der Politainment-Show „Good Morning Dtschlnd“.