Eine bekannte Radiostimme der Region ist verstummt. Nero Brandenburg, die Reporter- und Moderatoren-Legende vom Rias, ist bereits am vergangenen Freitag im Alter von 80 Jahren gestorben, wie Freunde und Weggefährten jetzt berichten. Besonders im Ostteil der Stadt hatte Brandenburg viele Fans. Zu DDR-Zeiten hörte man dort gerne seine Sendungen, obwohl der Rias-Empfang im SED-Staat verboten war.

Nach seiner Ausbildung als Postbeamter hatte Horst Peter Paul Brandenburg. so der Geburtsname des Berliners, in den 1960er-Jahren als Programmleiter in West-Berliner Jugendklubs angefangen. Nero liebte die Musik, vor allem den Jazz. „Dalli, Dalli“-Legende Hans Rosenthal holte ihn zum Radio, zum Rias. Zusammen mit Gregor Rottschalk und Lord Knud „gehörten sie zu den DJs, die den Sender aufpeppen sollten“, sagte Nero Brandenburg einmal im Gespräch mit dem „Berliner Kurier“.

Der Moderator hatte einen guten Draht eben auch zu Künstlern aus der DDR. Zu öffentlichen Veranstaltungen der Rias-Schlagerparade holte Brandenburg Ost-Stars wie Frank Schöbel und Helga Hahnemann in den Westen, als noch die Mauer stand. Mit Henne verband ihm bis zum Tod der Entertainerin ein freundschaftliches Verhältnis. Wer ihn traf, sah ihn meistens mit einem Basecap auf dem Kopf, auf dem das Rias-Logo zu sehen war, auch nach dem Senderende 1993. Dann arbeitete Brandenburg beim RBB („Die deutsche Schlagerparade“).

Mit 65 wurde er dort 2006 „in Rente“ geschickt, wie der Moderator sagte. Beim Schlager Radio (früher: B2) fand Nero Brandenburg noch eine neue Heimat. Bis zum Schluss schlug Brandenburgs Herz aber für den Rias, der Sender, der ihn zur Radio-Legende machte. „Der ,Hörer’ ist keiner mehr, weil er nicht zuhört, sondern nur konsumiert“, sagte Nero Brandenburg in einem seiner letzten Interviews 2021.meh