Zwei Herzen in einer Brust Der neue „Polizeiruf 110“ aus Rostock – darum geht’s.

Nathalie (Lea Freund) wird von ihrem Kindheits-Freund verfolgt und auf einem Parkplatz getötet. Im Mittelpunkt der Rostocker „Polizeiruf“-Episode „Daniel A.“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) steht jedoch Daniel (Jonathan Perleth), der sich mit Nathalie verabredet hatte und nun von der Polizei gesucht wird.

Was das Publikum den Ermittlerinnen Melly Böwe (Lina Beckmann) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) neben dem Wissen um den Tathergang voraus hat, ist das Wissen um Daniels innere Notlage. Vor dem Spiegel verwandelt er sich in die Person zurück, für die ihn fast sein gesamtes Umfeld hält: in Daniela, die ihre schwer gestresste Familie zusammenhält und noch nicht den Mut gefunden hat, sich gegenüber ihrem Vater (Jörg Witte), einem Polizisten, als trans Mann zu outen.

Was hat Daniel (Jonathan Perleth, l) für ein Geheimnis vor den Kommissarinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau, M.) und Melly Böwe (Lina Beckmann, r.)? Das Publikum ist längst schlauer. © dpa/Christine Schröder

Jonathan Perleth (Foto) spielt die Ambivalenzen der Hauptfigur in seiner ersten TV-Hauptrolle überragend, und das nicht nur weil er selbst ein trans Mann ist. Gleichzeitig erzählen Drehbuch-Autor Benjamin Hessler und Regisseur Dustin Loose eine spannende Geschichte um Stalking und zurückgewiesene Liebe. Neben dem Versteckspiel mit der Polizei und der Sorge vor einem Outing treibt Daniel die heimliche Liebe zu Hanna (Alina Stiegler) an.

Die verheiratete Frau fühlt sich zwar zu ihm hingezogen, hat sich aber für ihren Mann Simon (Maximilian Kraus) entschieden und verleugnet den Kontakt zu Daniel. Und so wird Daniel zum Stalker und dem Täter immer ähnlicher. Auch weil die trans Person im Zentrum nicht in ein simples Gut-Böse-Schema passt, erweist sich die Rostocker „Polizeiruf“-Episode als ein Film auf der Höhe der Zeit.

