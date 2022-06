Sehr wahrscheinlich war die Hoffnung vergebens, dass der britische Journalist Dom Phillips und der brasilianische Indigenen-Experte Bruno Pereira noch leben. Der "Guardian" berichtet, es seinen Leichen gefunden worden, sehr wahrscheinlich jene von Phillips und Pereira. Beide waren auf einer Tour durch den Amazonas vor einer Woche verschwunden.

Laut "Guardian" hat Brasiliens Botschafter in Großbritannien der Familie von Phillips in Großbritannien den Leichenfund während eines Telefongesprächs am frühen Montag mitgeteilt. Paul Sherwood, der Schwager von Phillips, sagte, "er hat den Ort nicht beschrieben und nur gesagt, es sei im Regenwald, und er sagte, sie seien an einen Baum gebunden und noch nicht identifiziert worden.“ Wenn es hell würde, würde die Identifizierung beginnen.

Die Nachricht kommt, nachdem die Polizei bestätigt hat, dass Gegenstände beider Männer bei einer Durchsuchung der Region Javari gefunden wurden, wo sie verschwanden, als sie von einer viertägigen Berichtsreise zurückkehrten.