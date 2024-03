Nach 14 Jahren mit der Jugendliebe Wie ich lernte, dass es okay ist, Schluss zu machen

Es war Herbst 2019, die Trennung war schon mehr als ein Jahr her. Ein Jahr, in dem ich: meinen Job gekündigt hatte; mit meinem neuen Freund nach Paris und Bali gereist war; einen neuen Job begonnen und nach wenigen Wochen wieder aufgehört hatte; ein halbes Dutzend Umzugsunternehmen in Deutschland und der Schweiz beschäftigt hatte; mit einem Fake-Profil die Instagram-Aktivitäten der neuen Freundin meines Ex verfolgte.