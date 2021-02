Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen den Bayern-Star Jerome Boateng wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung gegen Kasia Lenhardt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll es um ein eingerissenes Ohrläppchen gehen.

Zuletzt kursierten bei Instagram Fotos eines verletzten Ohrläppchens von Lenhardt, die anschließend wieder gelöscht wurden.

Diese Tat, heißt es, geschah am 3. Oktober 2019. Laut der „ZEIT“ war deswegen ein Verfahren am 20. Dezember 2019 eingeleitet worden. Im Juni 2020 wurde es dann vorläufig eingestellt. Durch die Obduktion der Leiche in Berlin gebe es nun neue Erkenntnisse.

Oberstaatsanwältin Anne Leiding sagte der "Bild"-Zeitung: „Das Verfahren wurde am 10. Februar 2021 wieder aufgenommen, weil uns im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens in Berlin neue Erkenntnisse erreicht haben, die Hinweise auf eine mögliche Fortführung des Verfahrens geben könnten. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.“

Die Sprecherin erklärte, warum das Verfahren am 19. Juni 2020 eingestellt wurde: „Zum einen, weil sich die Geschädigte Kasia L. zunächst entschieden hatte, keine belastenden Angaben mehr zu machen. Zum anderen, weil der Ausgang des bereits angeklagten Verfahrens abgewartet werden sollte.“

Denn gegen Boateng läuft bereits eine Anklage, am Amtsgericht München wird ein Prozess gegen den Weltmeister von 2014 aktuell wegen Corona nicht verhandelt. Es geht um den Verdacht der Körperverletzung von Boateng gegen seine Ex-Verlobte Sherin, die Mutter der Zwillings-Töchter.

Boateng hatte sich Anfang des Monats erklärt

Boateng hatte sich am 2. Februar im "Bild"-Interview zu den Vorwürfen von Kasias Lenhardt geäußert. Der Bayern-Star: „Während unserer Beziehung drohte Kasia oft, mich zu zerstören. Sie drohte meine Karriere zu ruinieren und sogar zu versuchen, dass ich meine Kinder verliere. Falls ich sie jemals betrügen würde oder sie öffentlich in Verlegenheit gebracht hätte. Kasia sagte, sie würde dies tun, indem sie mich beschuldigt, sie geschlagen zu haben. Sie wusste genau, dass die Mutter meiner Kinder mich der gleichen Sache beschuldigt und wir deswegen ein Gerichtsverfahren haben.“ (tsp)

Der Tagesspiegel berichtet üblicherweise nicht über Suizide. Der vorliegende Fall hatte allerdings schon breite öffentliche Aufmerksamkeit erfahren, als noch von einem Unglück auszugehen war. Daher setzen wir die Berichterstattung im gebotenen Umfang fort.