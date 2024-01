Nächster AfD-Landrat droht Wie Widerstand gelingt, wo selbst der Bäcker rechts ist

Als Björn Höcke im Gasthof „Zum Goldenen Stern“ vor eine jubelnde Menge tritt, stehen Constanze Truschzinski und Sam Kaiser hinter einer Polizeiabsperrung vor dem Gebäude in der Kälte. Es ist Freitagabend um sieben Uhr, Höcke ist hier nach Kleindembach gekommen, um sicherzustellen, dass in weniger als 48 Stunden die Menschen im thüringischen Saale-Orla-Kreis den AfD-Kandidaten Uwe Thrum, seinen engen Verbündeten, in einer Stichwahl zum Landrat wählen. Er wäre nach Robert Sesselmann in Sonneberg der zweite in Deutschland.