Der Mann hat einen Penis - und die Frau? Wenn es um die weiblichen Geschlechtsteile geht, fehlen vielen die Worte. Das führt dazu, dass junge Mädchen nicht sagen können, was ihnen weh tut oder wo sie nicht angefasst werden wollen, es macht Frauen auch zu unmündigeren Patientinnen.

In der neuen Folge des Gyncast dreht sich alles um die weibliche Anatomie und die Sprachlosigkeit, die sie umgibt.

Was richten verniedlichende Worte wie „Kätzchen“ oder „Schneckchen“ an und ist der Begriff Scheide angemessen, wenn die doch eigentlich nur dazu diente, ein Schwert zu umhüllen? Gehört das rückständige Wort "Schamlippen" nicht abgeschafft und was könnte eine moderne Variante sein?

Woher kommt es, dass wir von "untenrum" sprechen, statt von Vulva und Vagina? Und welchen Anteil hatten männliche Wissenschaftler daran?

Für Aristoteles beispielsweise war die Frau ein schwaches Wesen, weil sie kein "richtiges" Geschlechtsteil ausgebildet hatte, Galenos von Pergamon sah in der Vagina einen invertierten Penis, für Freud war die Vulva eine Leerstelle. In der Mythologie tauchte die sogenannte Vagina Dentata als zähnefletschende, blutverschmierte, penisfressende Figur auf.

Im Gespräch mit den Tagesspiegel-Redakteurinnen Esther Kogelboom und Julia Prosinger erklärt Chefärztin Dr. Mandy Mangler außerdem, was Joghurt und Vagina gemeinsam haben, warum spezielle Pflegeprodukte der Vulva eher schaden und was es mit dem aus Pornos bekannten Squirting auf sich hat.

Auch den weiblichen Drüsen, Schwellkörpern, Flüssigkeiten und den vielen Nervenenden in der Klitoris nähern sich die drei Podcasterinnen in der neuen Folge ihrer unzensierten Sprechstunde wissenschaftlich und anekdotisch.

