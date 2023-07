Ohrenbetäubende Stille Rammstein, die Vorwürfe und was daraus wurde

Als Ende Mai zahlreiche Vorwürfe in den sozialen Medien publik wurden, Rammstein-Sänger Till Lindemann lasse systematisch junge Fans für Sex rekrutieren, war das Entsetzen groß – viele Kritiker wie Fans der Band hatten die ordinären und vulgären Texte von Lindemann bis dahin für ein künstlerisches Stilmittel gehalten und kamen nun ins Zweifeln. An diesem Wochenende treten Rammstein in ihrer Herkunftsstadt Berlin auf.