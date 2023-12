16 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt Hagel führt zu Massenkarambolage auf der A31 – ein Mensch stirbt

Ein Mensch ist bei einem Unfall mit insgesamt 16 darin verwickelten Fahrzeugen auf der A31 bei Borken ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde bei dem Unfall im Münsterland schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen sagte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei die extreme Wetterlage mit Hagel Ursache für den Unfall gewesen. Der genaue Unfallhergang sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen. Dafür sei derzeit ein Unfallaufnahmeteam der Polizei am Autobahnkreuz Borken im Einsatz.

15 Autos und ein Lkw waren am späten Freitagabend an dem Unfall in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Ein Mensch starb noch an der Unfallstelle. Die schwerverletzte Person wurde ins Krankenhaus gebracht. 21 weitere Menschen wurden von der Feuerwehr betreut, waren aber unverletzt.

Die A31 in Fahrtrichtung Emden sollte nach Angaben der Polizeisprecherin voraussichtlich noch bis in den Samstagmorgen hinein gesperrt bleiben. Die Fahrbahn Richtung Oberhausen bleibt demnach frei. Zuvor hatte die „Borkener Zeitung“ über den Unfall berichtet. (dpa)