Angriff an einer Schule in Nordrhein-Westfalen : Aggressive Wespen verletzen mehr als ein Dutzend Schüler

An einer Gesamtschule in Lüdenscheid greifen Wespen in der Pause Schüler an. 13 Personen kamen in ein Krankenhaus, ein Schüler wurde fünf mal gestochen.