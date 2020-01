Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) beklagt Aggression und Unerbittlichkeit in der Debatte um das „Umweltsau“-Lied des WDR-Kinderchors. Wer in einer Diskussion eine andere Auffassung vertrete, sei „keine Sau und auch kein Schwein“, schrieb Laschet in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung „Die Zeit“.

„Wenn wir die Debatten, die jetzt anstehen, tribunalisieren, wird die Gesellschaft daran zerbrechen“, warnte er. „Warum nur kann man nicht für Klimaschutz eintreten, ohne daraus einen Generationenkonflikt zu konstruieren?“ 2020 müsse das Jahr einer „Renaissance unserer Debattenkultur“ werden.

Wer politischen Diskurs als Konfrontation eskaliere, spiele ungewollt denjenigen in die Hände, die die Gesellschaft spalten wollten, erklärte Laschet: „Rechte Netzwerke inszenieren sich als Helfer und Schutztrupp der Opfer und Vergessenen des Mainstreams.“

Auch im Fall des „Umweltsau“-Liedes sei einer berechtigten Kritik ein Missbrauch durch rechte Netzwerke gefolgt. „Spätestens ab jetzt wurde die Kritik an einem unpassenden Lied als 'rechts' diffamiert“, schrieb der CDU-Politiker. Eine faire Debattenkultur sei heute notwendiger denn je.

Starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk gefordert

Eine besondere Verantwortung wies Laschet den Medien zu. „In diesen Zeiten brauchen wir dringend einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der dem Zusammenhalt dient, wie es seinem Auftrag entspricht“, betonte er.

[Kommentar zum Thema: Nicht das Lied des WDR-Kinderchors ist daneben, sondern die Debatte darüber]

Die satirische Umdichtung des Kinderlieds „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“, die WDR2 am Freitag bei Facebook veröffentlicht hatte, hatte am Wochenende zu öffentlichen Auseinandersetzungen geführt. In dem Lied sang ein Kinderchor über eine fiktive Oma, die unter anderem mit dem SUV zum Arzt fährt, Kreuzfahrten macht und sich täglich billiges Discounterfleisch brät.

Laschet hatte das Lied scharf kritisiert. Der WDR habe damit Grenzen des Stils und des Respekts gegenüber Älteren überschritten, schrieb er am Samstag auf Twitter: „Jung gegen Alt zu instrumentalisieren ist nicht akzeptabel.“ (epd)