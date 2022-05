Einen Tag nach dem Flugzeugabsturz im Himalaya in Nepal haben Rettungskräfte 20 Leichen geborgen. Auch die beiden übrigen Insassen der kleinen Passagiermaschine seien vermutlich tot, teilten die Behörden in dem Himalaya-Staat am Montag mit.

Es gebe kaum Hoffnung, Überlebende zu finden. Der Sucheinsatz, an dem auch das nepalesische Militär beteiligt ist, finde auf fast 4500 Metern Höhe unter anhaltend schwierigen Wetterbedingungen statt. Es sei weiterhin eine sehr dichte Wolkendecke in der Region.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

An Bord des abgestürzten Passagierflugzeugs waren auch zwei Deutsche. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Montag, dass man mit den nepalesischen Behörden sowie den Angehörigen in engem Austausch stehe und die Angehörigen konsularisch unterstütze.

Nach Informationen der dpa handelt es sich dabei um eine Frau und einen Mann aus Hessen. Angaben der Airline und der nepalesischen Polizei zufolge waren neben den Deutschen auch vier Inder und 16 Nepalesen an Bord.

Die Absturzstelle liegt auf rund 4000 Metern Höhe im Vorgebirge des Himalaya im Distrikt Mustang im Norden Nepals. Insgesamt waren nach nepalesischen Angaben 19 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder an Bord.

Das Passagierflugzeug von Tara Air stürzte in Nepal ab. Foto: AFP / Jean-Michel Cornu

Die Flugsicherung hatte den Kontakt zu der Maschine am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr verloren. Der Flieger der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air war auf dem Weg von Pokhara - einem beliebten Touristenziel rund 200 Kilometer westlich von Kathmandu - nach Jomsom gewesen. Der Flug sollte laut Plan rund 15 bis 20 Minuten dauern.

Wegen schlechter Sichtverhältnisse war die Suche nach der Maschine für die Nacht unterbrochen worden. Nach Angaben der „Nepali Times“ handelt es sich um eine 43 Jahre alte Maschine des Typs Twin Otter 9N-AET. Am Morgen wurde das Wrack dann gefunden.

Pokhara ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren, darunter die Annapurna-Runde. Das Annapurna-Massiv ist eine beliebte Wanderregion in dem Himalaya-Land. Die Flugroute Pokhara-Jomsom gilt als eine der unfallträchtigsten Strecken in Nepal. Seit 1997 starben nach Angaben der „Nepali Times“ bei fünf Flugzeugabstürzen auf dieser Strecke mindestens 74 Menschen.

Im Februar 2016 etwa verunglückten 23 Menschen bei einem Absturz auf der Route. Eine Propellermaschine der Fluggesellschaft Tara Air war in der Gebirgsregion in Zentralnepal abgestürzt, das ausgebrannte Wrack später an einem Berg entdeckt worden. Niemand hatte überlebt.

Die Luftfahrt in Nepal boomt seit Jahren und wird sowohl für Touristen als auch für den Gütertransport ausgebaut. Die Sicherheitsstandards sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen allerdings niedrig. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt.

Mehr zum Thema Infrastruktur im Himalaya Wie der Straßenbau Nepal für immer verändert

Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen befinden. Das Wetter in Nepals Bergen kann schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen. (dpa, Reuters, AFP)