Auszeichnung für die Forschung Bekanntgabe der Nobelpreisträger startet in die erste Runde

Mit der Bekanntgabe der Preisträger in der Kategorie Medizin (11.30 Uhr) beginnt am Montag in Stockholm die Verkündung der diesjährigen Nobelpreise. Am Dienstag und Mittwoch folgen die Preisträger für Physik und Chemie, am Donnerstag für Literatur und am Freitag für den Friedensnobelpreis.

Am darauffolgenden Montag bildet die Bekanntgabe des Preisträgers für Wirtschaftswissenschaften den Abschluss. Überschattet wird die Bekanntgabe der Preisträger in diesem Jahr vom Ukraine-Krieg.

Jeder Preis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 914.000 Euro) dotiert. Auch Organisationen können nominiert werden.

Ins Leben gerufen wurde die Auszeichnung 1901 auf Initiative des damals bereits verstorbenen schwedischen Erfinders Alfred Nobel. Die Kategorie Wirtschaft wurde erst 1968 durch die Schwedische Nationalbank hinzugefügt.

Die Nominierung für die Preise erfolgt jeweils bis Februar durch ausgewählte Personen, etwa Mitglieder der Nobelkomitees oder ehemalige Kandidat:innen. Die schlussendliche Entscheidung trifft dann das für die jeweilige Kategorie zuständige Komitee, die Liste der Nominierten bleibt geheim.

Vergangenes Jahr zählten zwei Deutsche zu den Preisträgern: Der Hamburger Klaus Hasselmann wurde für seinen Beitrag zu einer „zuverlässigen Vorhersage der Erderwärmung“ mit dem Physik-Nobelpreis geehrt, Benjamin List vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung war einer der Träger des Chemie-Nobelpreises.

Die Verleihung der Nobelpreise erfolgt im Dezember im norwegischen Oslo und im schwedischen Oslo. (Tsp, AFP)

